القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد السلط بالدوري الأردني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 02:15 مساءً - يستعد فرق الأهلي لمواجهة نظيره السلط، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس 12 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2025-2026.

الأهلي والسلط يفتتحان الجولة الـ15

يخوض الفريقان تحدي هام في افتتاح مباريات الأسبوع الخامس عشر على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزهما في جدول الترتيب، حيث تُعد هذه المواجهة قمة مثيرة تجمع بينهما في مستهل منافسات هذه الجولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسلط في الدوري الأردني

تُنقل كافة مباريات دوري المحترفين الأردني حصرياً عبر شاشة قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport)، وهي الناقل الرسمي والحصري للبطولة.

معلق مباراة الأهلي والسلط

اعلنت القناة الأردنية ان معلق الأهلي والسلط في الجولة الخامسة عشرة، سيتولي المعلق حمزة الشاويش مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء عبر القناة الرياضية الأردنية.