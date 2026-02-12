شيرين تعود بعد غياب بمقطع من أغنيتها الجديدة "عسل حياتي" خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن عزلتها ونشرت مقطع من أغنيتها الجديدة عسل حياتي لتثير تفاعلا واسعا إقرأ المزيد

خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن عزلتها، ونشرت مقطع من أغنيتها الجديدة "عسل حياتي"، لتثير تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي مرت بها.

فقد فاجأت صاحبة أغنية "مشاعر" جمهورها، بمقطع من أغنيتها الرومانسية الجديدة "عسل حياتي" دون أي تعليق، وتقول الأغنية في كلماتها: وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى… لحد آخر لحظة ولآخر نفس، أتنفسه في حضنك وتبقى إنت الونس.

وحاز منشور شيرين الأخير أكثر من 50 ألف إعجاب خلال 24 ساعة، ومن المشاهير الذين تفاعلوا معها، النجوم منى زكي، وريهام عبدالغفور، وهاجر الشرنوبي، وآخرين.

أتي هذا الظهور في وقت تزداد فيه تساؤلات جمهور شيرين عن أي شيء يتعلق بعودتها الفنية، سواء من خلال حفلات غنائية أو أعمال جديدة، وسط دعم واسع من الفنانين.

يُذكر أن آخر ظهور لشيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشرت عبر صفحتها الخاصة في "إنستغرام"، بيانًا أصدره محاميها المستشار ياسر قنطوش، ضد المسؤول عن إدارة صفحات الفنانة شيرين عبدالوهاب، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاتهامة بالاستيلاء على قناة "يوتيوب" المسماة Sherine Abd-Wahab والتربح من إدارته لتلك القناة.