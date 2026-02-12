3 مسلسلات تخرج من الماراثون الرمضاني أعرب عدد من الممثلين المصريين عن حزنهم بسبب خروج أعمالهم الدرامية من السباق الفني الأهم سنويا ألا وهو ماراثو إقرأ المزيد

أعرب عدد من الممثلين المصريين عن حزنهم بسبب خروج أعمالهم الدرامية من السباق الفني الأهم سنوياً، ألا وهو ماراثون دراما رمضان.

فقد شهد هذا العام خروج عدد كبير من الأعمال الدرامية بعد الشروع في تصويرها لأسباب مختلفة.

ففي الأيام الأخيرة وقبل انطلاق عروض مسلسلات رمضان، خرجت ثلاثة أعمال درامية بسبب بعض الأزمات الإنتاجية والفنية التي واجهتها، من بينها مسلسل "إعلام وراثة" للفنان عمرو عبد الجليل وسهر الصايغ، حيث كان يسابق صناعه الزمن للحاق بالموسم الرمضاني. إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، خاصة بعد تعرض العمل لأزمة انتاجية عطلت تصويره.

أما المسلسل الثاني، الذي خرج قبل أيام قليلة من السباق أيضا، فهو "أنا وهو وهم"، للممثلة نسرين طافش وأحمد صلاح حسني، فبعد أن بدأ تصوير المسلسل لعدة أيام، لاحظت الشركة المنتجة عدم كفاية الوقت المتبقي على بداية شهر رمضان من أجل إنجاز كافة حلقات العمل، ما اضطرها للإعلان عن خروجه من الموسم الرمضاني.

كذلك طال التأجيل أيضاً مسلسل "الحب لعبة"، للممثل الشاب نور النبوي الذي لحق بمسلسل والده "طاهر المصري"، معلناً خروجه من الموسم الرمضاني المقبل بسبب عدم استكمال كتابة الحلقات وضيق الوقت، والعمل من تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم وإخراج محمد طاهر.

وسبق هؤلاء الفنانين عدد كبير من النجوم الذين ودعوا السباق الرمضاني قبل انطلاقه، بينهم الفنان محمد هنيدي، ويسرا، ومي عز الدين، وغادة عبد الرازق، وسمية الخشاب وآخرين.