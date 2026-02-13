ليلة التفاصيل الحاسمة.. الهلال والاتفاق في صدام قد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 مساءً - تتحضر مدرجات المملكة أرينا لاستقبال فصل جديد من فصول الإثارة في دوري روشن، حيث يضرب الهلال موعدًا مع الاتفاق في قمة تكتيكية تجمع بين متصدر الترتيب صاحب الـ 50 نقطة، ونواخذة الشرقية المستقرين في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

توقعات مباراة الهلال والاتفاق

يدخل الأزرق اللقاء وعينه على تعزيز الفارق مع ملاحقه المباشر النصر، بينما يطمح الاتفاق في عرقلة مسيرة المتصدر والعودة بنتيجة إيجابية تعيد صياغة حسابات المربع الذهبي في ليلة كروية تعد بالكثير من الندية والتشويق.

موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الدوري السعودي

ينتظر عشاق الكرة السعودية صافرة البداية التي ستنطلق مساء اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، وذلك في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيكون الموعد في تمام الساعة 7:25 مساءً بتوقيت أبوظبي، حيث تترقب الجماهير ظهور الزعيم على أرضه وبين جماهيره في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

ستكون أحداث المباراة منقولة حصريًا عبر شاشة ثمانية 1، وهي القناة التي تملك حقوق بث المسابقات المحلية السعودية لهذا الموسم.

من هو معلق باراة الهلال والاتفاق؟

اختارت الشبكة المعلق عبد الله الحربي ليكون واصفًا ومحللًا للمجريات الخاصة بمباراة الهلال والاتفاق طوال التسعين دقيقة.

تردد قناة ثمانية 1

يمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال لديهم على تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات (12360 عمودي) أو عرب سات (11919 أفقي) لضمان متابعة اللقاء بأعلى جودة.

كيف تتابع البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق؟

لمن يفضل المتابعة عبر الإنترنت، تتيح شبكة ثمانية خيار المشاهدة المباشرة عبر تطبيق ثمانية الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق جاكو.

حيث يوفر كلاهما خدمة البث المباشر للجماهير في كافة أنحاء العالم، مما يسمح بمواكبة المباراة لحظة بلحظة والتفاعل مع أحداثها المثيرة من أي مكان.