رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 مساءً - يحتضن ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة فصلًا جديدًا من فصول الإثارة الكروية، حيث يستقبل الاتحاد ضيفه الفيحاء في سهرة كروية يتوقع أن تشتعل فيها مدرجات الجوهرة بأكثر من 60 ألف مشجع.

يدخل العميد اللقاء متسلحًا بأرقام تاريخية قوية وتفوق كاسح في المواجهات المباشرة بواقع 11 انتصارًا، طامحًا في استغلال قوته الهجومية الضاربة لمواصلة الزحف نحو الصدارة.

في حين يخطط فهود المجمعة بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل لعرقلة أصحاب الأرض والعودة بنتيجة إيجابية تؤمن وضعهم في جدول الترتيب.

متى تنطلق صافرة موعد مباراة الاتحاد والفيحاء؟

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع ركلة البداية مساء اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث تترقب الجماهير ظهور الصفقات الجديدة والقوة الهجومية المتمثلة في يوسف النصيري وموسى ديابي تحت ضغط نقاط المباراة الحاسمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء اليوم

أعلنت شبكة ثمانية عن تخصيص قناة ثمانية 1 لتكون الناقل الحصري والوحيد لهذه المواجهة المرتقبة، مع توفير استوديو تحليلي يضم نخبة من النقاد الرياضيين لقراءة ملامح المباراة الفنية، كما يمكن للمشاهدين متابعة اللقاء عبر تطبيق ثمانية الرقمي لضمان مشاهدة حية ومباشرة بجودة عالية أينما وجدوا.

ملامح التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع أن يرمي الاتحاد بكل ثقله الهجومي بقيادة كل من حسام عوار وستيفن بيرجوين لكسر التكتل الدفاعي المتوقع للفيحاء، الذي سيعتمد بدوره على خبرة المدافع الإنجليزي كريس سمولينج.

ومن خلفه الحارس أورلاندو موسكيرا، مع مراهنة الضيوف على سرعات الزامبي فاشيون ساكالا في الهجمات المرتدة لخطف هدف مباغت يربك حسابات العميد على أرضه.