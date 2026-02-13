اختبار جديد للزعيم.. الهلال يصطدم بالاتفاق في مواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 مساءً - في ليلة كروية صاخبة يحتضنها ملعب المملكة أرينا، يتجدد الصراع التاريخي بين الهلال والاتفاق ضمن محطات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي، حيث يدخل الزعيم المواجهة وعينه على تثبيت أقدامه في قمة الهرم برصيد 50 نقطة دون أي تعثر بالخسارة حتى الآن.

موقف الهلال والاتفاق في الدوري

يحل نواخذة الشرقية ضيوفًا ثقلاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، طامحين في كسر سلسلة اللا هزيمة الزرقاء والعودة بثلاث نقاط ثمينة تقربهم أكثر من صراع المربع الذهبي في موسم استثنائي يشهد تنافسية عالية على كافة الأصعدة.

موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الدوري

استقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين على إطلاق صافرة البداية لهذه القمة المرتقبة اليوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2026.

وذلك في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيكون عشاق الكرة في مصر على موعد مع ركلة البداية عند الساعة 5:25 مساءً، وسط توقعات بحضور جماهيري غفير يملأ جنبات ملعب المملكة أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق والمعلق

تنفرد شبكة ثمانية الرياضية بنقل وقائع اللقاء حصريًا عبر قناة Thmanyah 1 HD على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد 11919.

وقد أسندت إدارة القناة مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة للمعلق الرياضي عبد الله الحربي، الذي سيرافق المشاهدين طوال دقائق المباراة لنقل الحماس الفني من أرض الميدان إلى الشاشات.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق؟

بعيدًا عن الشاشات التقليدية، يمكن للجماهير متابعة اللقاء لحظة بلحظة عبر الخيارات الرقمية الحديثة من خلال تطبيق ومنصة ثمانية التي تتيح البث المباشر بجودة عالية للمشتركين، لضمان بقاء المشجع في قلب الحدث أينما كان.