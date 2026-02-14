صاحب الحنجرة الذهبية.. معلق مباراة الزمالك ضد كايزر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 01:22 مساءً - تعرف على معلق مباراة الفارس الأبيض في مباراة اليوم، حيث يستقبل الزمالك نظيره كايزر تشيفز مساء اليوم السبت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي.

مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

يقع الزمالك في المجموعة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية، والتي تضم فرق كلا من مواطنه المصري البورسعيدي، وايضا كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية

06:00 مساءً: بتوقيت القاهرة، القدس، والخرطوم.

07:00 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة، الدوحة، عمان، وبغداد.

08:00 مساءً: بتوقيت دبي وأبوظبي.

05:00 مساءً: بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

معلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على هذه القمة الإفريقية للمعلق الرياضي علي محمد علي.