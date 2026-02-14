الكيلو بكام قبل شهر رمضان.. أسعار التمور والبلح...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 01:22 مساءً - ازداد البحث مؤخرًا للتعرف على أسعار التمور والبلح 2026 في المجمعات الاستهلاكية، حيث إنه مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، قامت إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين بطرح أنواع مختلفة من البلح والتمر.

وذلك في كافة المجمعات الاستهلاكية المتاحة على مستوى الجمهورية، فيما تكون تلك الأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة مقارنة أسعار نفس السلع المتاحة في الأسواق.

أسعار التمور والبلح 2026

تختلف أسعار التمور والبلح 2026 في المجمعات الأستهلاكية، حسب النوع والجودة والوزن أيضًا، فيما يوجد تخفيضات وخصومات كبيرة على الأسعار وتصل إلى 20%، وتتمثل بذلك لتكون كالتالي:

بلح جاف سعره لوزن 700 جرام، 20 جنيه.

بلح جاف سعره لوزن كيلو جرام، 25 جنيه.

بلح نصف جاف سعره لوزن 700 جرام، 50 جنيه.

بلح نصف جاف سعره لوزن 800 جرام، 55 جنيه.

بلح نصف جاف سعره لوزن 1600 جرام، 105 جنيه.

أسعار ياميش رمضان 2026 بالمجمعات

تمثلت أسعار ياميش رمضان 2026 بالمجمعات الاستهلاكية لتكون كالآتي:

قمر الدين مصري لوزن 400 جرام، بقيمة تبلغ 30 جنيه.

قمر الدين سوري لوزن 400 جرام، بقيمة تبلغ 80 جنيه.

ربع كيلو مشمشية سوري، بقيمة تبلغ 125 جنيه.

ربع كيلو لفة تين، بقيمة تبلغ 140 جنيه.

لفة تين مدور لوزن 300 جرام، بقيمة تبلغ 150 جنيه.

ربع كيلو قراصيا، بقيمة تبلغ 80 جنيه.

أسعار المكسرات في المجمعات الاستهلاكية

جاءت أسعار المكسرات في المجمعات الاستهلاكية كما يلي: