قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 03:29 مساءً - تعرف على كيفية مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونظيره أولمبيك آسفي المغربي، فهو اللقاء المرتقب الذي يجمعهما اليوم السبت 14 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قمة حسم الصدارة في ملعب 5 جويلية

يستضيف اتحاد العاصمة فريق أولمبيك آسفي على ملعب "5 جويلية 1962" بالجزائر العاصمة، في مواجهة نارية لحسم المركز الأول في المجموعة الأولى.

ترتيب الفريقين قبل مواجهة اليوم

حسم الفريقان بالفعل تأهلهما إلى الدور ربع النهائي رسمياً قبل هذه الجولة.

اتحاد العاصمة: يتربع على صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، ويكفي "سوسطارة" الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان البقاء في القمة.

أولمبيك آسفي: يحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ويطمح "القرش المسفيوي" لتحقيق الفوز فقط لانتزاع الصدارة من قلب الجزائر.

موعد مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي اليوم

08:00 مساءً: بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

09:00 مساءً: بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم.

10:00 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وعمان.

11:00 مساءً: بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي

تُنقل أحداث المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصرياً عبر شبكة بي إن سبورتس، وقد تم تخصيص beIN Sports HD 3، كما تُبث المباراة عبر تطبيق TOD وخدمة beIN Connect للمشتركين.

كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر المغربية الرياضية من خلال البث الأرضي وقناة الجزائرية الرياضية.

معلق مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة الوصف والتعليق على أحداث هذه القمة للمعلق نوفل باشي.