موعد استطلاع هلال رمضان 2026 في مصر وأفضل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 03:29 مساءً - كشفت دار الأفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان لعام 2026 ستجرى مساء الثلاثاء 17 فبراير، الموافق 29 من شعبان، لتحديد ما إذا كان أول أيام الشهر الفضيل سيكون الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير، وسط حالة من الترقب في مصر ومعظم الدول الإسلامية التي تنتظر الإعلان الرسمي لبداية الشهر الكريم.

موعد رؤية هلال رمضان 2026 في مصر

ويتم استطلاع الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، على أن يتم إعلان النتيجة رسميًا عقب ثبوت الرؤية شرعًا، سواء بإتمام شعبان 30 يوم أو بثبوت رؤية الهلال.

دعاء رؤية هلال رمضان

من الأدعية الواردة عند رؤية الهلال: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، اللهم أهله علينا باليُمن والبركات" ويحرص المسلمون على ترديد هذا الدعاء مع بداية الشهر طلبًا للخير والطمأنينة والبركة.

أدعية استقبال شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، وأعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن.

اللهم اجعله شهرًا تغفر فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات.

اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلًا يا أرحم الراحمين.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرزق الواسع ودفع الأسقام.

أدعية المغفرة والعتق من النار

يعد شهر رمضان موسم للمغفرة والرحمة، لذلك يكثر المسلمون من دعاء العفو والعتق من النار، ومن ذلك ما يلي:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وارحمنا برحمتك الواسعة، واعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم.

اللهم ارزقنا في رمضان الإخلاص في العبادة، وحسن الخاتمة، والرضا بقضائك.

أدعية الفرج والرزق في رمضان

كما يتضرع المسلمون إلى الله بالدعاء بالفرج وتيسير الأمور مع قدوم الشهر الفضيل، ومن الأدعية المتداولة: