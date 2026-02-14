الخريطة الدراسية 2026..مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع المراحل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 03:29 مساءً - مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 زاد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مواعيد امتحانات نهاية العام 2026 بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية المعتمدة لكل المراحل التعليمية سواء لصفوف النقل أو للشهادات العامة.

وتؤكد الوزارة أن الامتحانات ستبدأ خلال شهر مايو 2026 وفق جداول تحددها المديريات التعليمية في كل محافظة بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة دراسية.

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية 2026

طلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي سيؤدون امتحانات نهاية العام خلال شهر مايو حسب الجداول التي تعلنها المديريات التعليمية، أما الصفان الأول والثاني الابتدائي فيطبق عليهما نظام التقييم المستمر بدل الامتحانات التحريرية التقليدية بهدف قياس مستوى التلاميذ دون تحميلهم أعباء امتحانية.

مواعيد تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائى

التقييم المبدئي: من 20 أبريل حتى 22 أبريل 2026

التقييم النهائي: من 11 مايو حتى 13 مايو 2026

وتجرى هذه التقييمات خارج المجموع للأنشطة والمواد العملية واللغة الثانية لضمان تقييم عادل ودقيق دون الضغط على الطلاب.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية عادةً في نهاية مايو أو بداية يونيو 2026 حسب قرار كل محافظة، وسيتم الإعلان عن الجداول الرسمية بعد اعتمادها من المحافظين لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومتوازن.

مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني

ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خلال شهر مايو 2026 بنظام يجمع بين أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية وفق المناهج المقررة دون حذف مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من الوزارة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ستنطلق يوم السبت 20 يونيو 2026، وقد تم وضع كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان الانضباط داخل اللجان وتوفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026

حددت الوزارة موعد امتحانات الدبلومات الفنية ليكون في نهاية مايو 2026 وفق الخريطة الزمنية الرسمية مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لسير الامتحانات وضمان توفير بيئة امتحانية عادلة لجميع الطلاب.