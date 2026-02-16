ضوء أخضر مرتقب.. إندونيسيا تجهز قوات لاحتمال الانتشار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:29 مساءً - كشف متحدث باسم الجيش الإندونيسي أن جاكرتا بدأت بالفعل الاستعداد لتجهيز نحو ألف جندي تحسبًا لإمكانية إرسالهم إلى قطاع غزة مع مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار مقترح لتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.

وأوضح المتحدث دوني برامونو أن القرار النهائي بشأن نشر القوات لم يحسم بعد، مؤكدًا أن الكلمة الأخيرة تعود إلى الرئيس برابوو سوبيانتو، في ظل استمرار المشاورات السياسية والدبلوماسية حول طبيعة المهمة وإطارها القانوني.

ارتفاع عدد القوات الإندونيسية الجاهزة للانتشار في غزة

وأشار برامونو إلى أن عدد العناصر الجاهزة قد يرتفع تدريجيًا ليصل إلى ثمانية آلاف جندي بحلول شهر يونيو المقبل، حال صدور الموافقات الرسمية واعتماد الترتيبات الدولية المنظمة لعملية الانتشار.

وبين أن توقيت التحرك الفعلي لا يزال مرتبط بقرارات سيادية داخلية، إلى جانب الآليات الدولية ذات الصلة، ما يعني أن التنفيذ مرهون بتوافق سياسي واضح وتفويض قانوني معترف به دوليًا.

تحركات سياسية متزامنة وزيارة مرتقبة لواشنطن

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه الرئيس الإندونيسي لزيارة الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر مشاركته في اجتماع رسمي لمجلس سلام دولي، في خطوة تعكس اهتمام جاكرتا بدعم جهود الاستقرار في مناطق النزاع.

موقف إندونيسيا السياسي ثابت

وفي السياق ذاته، شددت وزارة الخارجية الإندونيسية على أن أي مشاركة محتملة في قوة استقرار دولية بقطاع غزة، حال تشكيلها بتفويض من الأمم المتحدة، لا يجب تفسيرها على أنها تغيير في الموقف السياسي للدولة أو تمهيد لتطبيع العلاقات مع أي طرف.

وأكدت جاكرتا استمرارها في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مع التأكيد على أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأن مشاركتها إن تمت ستكون في إطار إنساني وأمني بحت يخدم الاستقرار الإقليمي.