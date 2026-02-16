محمد صلاح ينقذ سلوت.. هل تغير مستقبل المدرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:29 مساءً - مر فريق ليفربول بموسم صعب للغاية بعد أن فشل في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وتراجع للمركز الرابع خلال الشتاء.

ليفربول يسعى من أجل العودة مرة ثانية

شهد شهر نوفمبر الماضي أداء سيء للغاية من قبل الريدز منذ أكثر من 70 عامًا، حيث تكبد 9 خسائر من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، نتيجة اعتماد سلوت على الأسلوب الحذر.

استطاع النجم المصري محمد صلاح العودة مرة ثانية لمستواه المعهود، مما شكل حجر الزاوية في أداء الفريق، حيث سجل 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة له في الفترة الماضية، مما جعل الفريق يستعيد بعضًا من مسيرته.

سلوت لا زال تحت الضغط

لكن بالرغم من ذلك إلا أن المدير الفني آرني سلوت، قد واجه الكثير من الانتقادات هذا الموسم، لاسيما في ظل تدعيم صفوف الفريق واستثمار نحو 446.5 مليون جنيه استرليني خلال الانتقالات الصيفية وبالرغم من ذلك تراجع الأداء، لكن هل ينقد صلاح آرني سلوت هذا ما سوف تكشف عنه المباريات المقبلة.