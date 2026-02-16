غيابات برشلونة ضد جيرونا في ديربي كتالونيا بالليجا.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:29 مساءً - يستضيف ملعب "مونتيليفي" ديربي كتالوني يجمع بين جيرونا وبرشلونة، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة اليوم حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستبدبث المباراة قناة beIN Sports HD 1.

برشلونة سيخوض مواجهة الجولة 24 ضد جيرونا وهو يعاني من بعض الغيابات المؤثرة.

حيث سيفتقد الفريق لخدمات راشفود بسبب الإصابة التي تعرض لها علي مستوي الركبة، كما يستمر غيا بابلو جافي وأندرياس كريستنسن وبيدري بسبب الإصابات أيضا.

برشلونة يواجه خطر ايقاف لاعبيه ضد جيرونا

تراكمت أربع بطاقات صفراء على كل من فرينكي دي يونج وجيرارد مارتن، وإذا تلقيا بطاقة صفراء أخرى أمام جيرونا، فسيتم إيقافهما عن المباراة التالية ضد ليفانتي.

كما يواجه جول كوندي خطر الإيقاف بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، لكن حتى الآن لم يخسر برشلونة أي لاعب بسبب تراكم البطاقات في الدوري الإسباني.

وتعد هذه المباراة اختبارًا مهمًا لردة فعل البلوجرانا بعد الخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، ويأمل الفريق في العودة إلى نغمة الانتصارات لتعزيز موقفه في جدول الدوري الإسباني.