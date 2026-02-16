باقة من أفلام الرعب 2026.. تردد قناة Hollywood...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:29 مساءً - تعد قناة Hollywood Horror واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في عرض أفلام الرعب والإثارة حيث تقدم باقة متنوعة من الأفلام الأجنبية التي تجمع بين التشويق والرعب لتمنح المشاهد تجربة مليئة بالإثارة والأدرينالين في كل عرض، قناة هوليوود هورور تحظى بشعبية كبيرة بين محبي أفلام الرعب حول العالم، نظرًا لاختيارها الدقيق لأحدث وأشهر الأفلام في هذا المجال.

المحتوى المقدم على قناة هوليوود هورور

تعرض Hollywood Horror مجموعة واسعة من أفلام الرعب بما يشمل القصص الخارقة والأشباح والأحداث الغامضة إضافة إلى أفلام الإثارة النفسية التي تشد المشاهد من البداية وحتى النهاية، كما تحرص القناة على تقديم برامج ومراجعات لأحدث الإنتاجات السينمائية في عالم الرعب مما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي هذا النوع السينمائي.

التردد الجديد لقناة Hollywood Horror

يمكن ضبط القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك باستخدام البيانات التالية:

التردد: 12562

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

هذا التردد يضمن استقبال واضح للقناة وجودة صورة عالية مما يعزز تجربة المشاهدة للمستخدمين.