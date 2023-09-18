سعر ومواصفات سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 اليابنية.. أرخص سيارة زيرو في مصر

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رياض - احمد صلاح - تعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج أرخص سيارة أوتوماتيك بالسوق المصري تحمل العلامة التجارية اليابانية، وعلى الرغم من ذلك شهدت أسعار الفئة المحلية منها موديل 2023، زيادة في الأسعار بداية من شهر سبتمبر الجاري، وقد بلغت قيمة هذه الزيادة حوالي 30 ألف جنية، ولهذا يقدم لكم اليوم موقع “محتوى بلس” مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج وسعرها الجديد بالأسواق.

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تتميز السيارة ميتسوبيشي اتراج بالعديد من المواصفات، التي تعمل من أجل توفير حاجة الكثيرون، ومن أهم هذه المواصفات ما يلي:

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تأتي السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات، مع محرك 1200 سي سي 3 سلندر، بقوة 76 حصان و100 نيوتن بالمتر، من عزم الدوران، بالإضافة إلى إمكانية الأمان بالسيارة، كالوسائد الهوائية الأحمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وأيضًا فرامل توزيع الكتروني EBD، بالإضافة لنظام مساعدة الفرامل BA.

السيارة ميتسوبيشي اتراج مزودة بنظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، مع نظام التحكم للمساعدة على تجاوز المرتفعات HSA، هذا بجانب مكيف هواء مانيوال ونوافذ كهربائية أمامية وأيضًا خلفية، مع وجود مرايات جانبية كهربائية التحكم، ونظام صوتي ترفيهي.

السيارة مزودة بقفل مركزي للأبواب، بالإضافة لوجود ريموت كنترول من أجل التحكم، مع إمكانية فتح حقيبة التخزين وتانك البنزين من الداخل، بجانب وجود مصابيح حادة الشكل وإضاءة نهارية وجنوط 15 بوصة.

سعر ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

على الرغم من أن السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023، تعتبر أرخص سيارة بالسوق المصري، ولكنها شهدت ارتفاع واضح في الأسعار منذ بداية الشهر الجاري، وقد بلغت قيمة الزيادة 30 ألف جنية مصري، وبذلك بلغ سعر السيارة الرسمي 595 ألف جنية، بعدما كان سعرها 565 ألف جنية، وعلى الرغم من ذلك الارتفاع ولكن السيارة ميتسوبيشي اتراج ما زالت أرخص سيارة بالسوق المصري تقدمها العلامة التجارية اليابنية.