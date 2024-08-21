انت الأن تتابع خبر بتصميم شبابي عصري.. سعر ومواصفات سيارة تويوتا أوربان كروزر 2025 الجديدة كليا ومميزات Toyota Urban Cruiser 2025 قوة أداء على كافة الطرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد سيارة تويوتا أوربان كروزر 2025 إحدى الخيارات الممتازة لدى الأشخاص الراغبين في الحصول على سيارات عملية بأداء جيد في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز بمحرك بنزين جيد مكون من أربع اسطوانات بسعة 1.5لتر، بالإضافة إلى أنه ينتج قوة تصل إلى 101 حصان ويصل المحرك بناقل الحركة أوتوماتيكي بست ساعات، لذلك يتم ضمان تجربة قيادة جيدة ومريحة، وتعتمد السيارة أيضاً على نظام دفع أمامي، مما يساهم في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى الأداء المميز في ظل الظروف المختلفة.

مواصفات سيارة تويوتا أوربان كروزر 2025

تضم سيارة تويوتا أوربان كروزر 2025 مجموعة من المواصفات المميزة، والتي تتمثل فيما يلي:

المواصفات التفاصيل نوع الدفع دفع أمامي سعة خزان الوقود 45 لتر ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات عزم الدوران 135 نيوتن/ متر عند 4400 دورة في الدقيقة قوة المحرك 101 حصان عدد الأسطوانات 4 أسطوانات سعة المحرك 1.5 لتر نوع المحرك بنزين

سعر سيارة Toyota Urban Cruiser 2025

يتمثل سعر سيارة Toyota Urban Cruiser 2025 أنه يبدأ من قيمة 83.950 ألف ريال سعودي بالنسبة للفئة الأدنى، ويصل السعر إلى قيمة 96,600 ألف ريال بالنسبة للفئة الأعلى، لذلك يلزم أن يتم التنويه بأن كل سيارة تختلف وفقاً للخصائص والأنظمة المتوفرة بها مما يساهم في اختلاف الأسعار الخاصة بالفئات.

مزايا تويوتا أوربان كروزر 2025

توجد الكثير من المزايا التي تتمتع بها تويوتا أوربان كروزر 2025 وتتمثل فيما يلي: