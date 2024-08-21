انت الأن تتابع خبر قبل شرائها .. اعرف ميزات وعيوب وسعر سيارة نيسان باترول 2024 منافسة تويوتا لاندكروزر برادو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيارة باترول المقدمة من ماركة نيسان الشهيرة تتميز بمواصفات قوية أقل ما يُقال عنه أنه فاخر، حيث يمكنك الحصول الان على طراز مناسب للشباب والكبار وانطلق في القيادة لساعات كثيرة دون ملل أو تعب.

ويمكنك معرفة تصميمها الداخلي المريح المزَّود بأدوات التحكم الذكي وأنظمة السلامة والأمان التي تجعلها ملائمة للسير في الطرقات الجبلية والوعرة الغير مؤمنة، وتمكنت المنافسة لكن هناك عيوب يجب عليك ان تأخذها بالاعتبار وهي كالاتي

مواصفات سيارة نيسان باترول

استفد من مواصفات الإصدار الجديد من سيارة نيسان واحصل عليها فقد باتت متوفر في الأسواق، وهي كالتالي:

سيارة دفع رباعي.

مناسبة لركوب ثمانية أشخاص.

متاح منها عدة ألوان.

تسعة أنواع مختلفة.

الدخول والخروج الذكي منها بدون مفتاح.

شاشة معلومات وترفيه ضخمة بقياس 12.3 بوصة.

ثلاثة عشر مكبر صوت ضخم.

نظام الملاحة وإمكانية التحكم بدرجة الحرارة داخلها من برودة وتدفئة.

المحرك الأول 6 أسطوانات وسعة 4.0 لتر والقوة الحصانية 275 حصان، والمحرك الثاني 8 أسطوانات وسعة 5.6 لتر، والقوة الحصانية 400 حصان، والثالث بطراز نيسمو بسعة 5.6 لتر والقوة الحصانية 428 حصان.

·العجلات مصنوعة من الألمنيوم.

طولها 5165 مم.

عرضها 1995 مم.

ارتفاعها 1940 مم.

قاعدة العجلات 3075.

الوزن 6173 كغ.

دولة الصنع اليابان.

ميزات نيسان باترول

تعددت مزايا سيارة باترول الجديدة حتى أصبحت خيار العديد من المهتمين في الحصول على سيارة فاخرة وقد تكون واحداً منهم، وهي:

التصميم الخارجي يوحي بالقوة والتميز.

قوة المحرك استثنائية.

مقاعد وثيرة ومريحة للجلوس لساعات طويلة للركاب والسائق.

قدرات قيادة عالية وأنظمة متطورة.

الألوان المتاحة: أسود، بيج، رمادي معدني، فضي لامع، أبيض، ذهبي، أزرق داكن.

تصرف وقود بشكل معتدل على الطرقات الداخلية والسريعة.

معززة بمصابيح LED أمامية وخلفية.

مزوَّدة بلمسات من التيتانيوم.

عيوب سيارة نيسان باترول

ثبُت وجود عدد من العيوب في سيارة باترول الإصدار الأحدث من قِبل المستخدمين وهي:

تفتقر لأنظمة الترفيه المتقدمة الموجودة في السيارات المنافسة.

الباب الخلفي يُفتح ببطء.

الصف الثالث من المقاعد لا يتسع لثلاثة أفراد كبار.

ضخمة الحجم فلا يمكن أن تقف في الأماكن الضيقة.

سعرها مرتفع خاصة مع الإصدارات المتقدمة.

استجابة المقود بطيء ببعض الأحيان.

تأخر في استجابة ناقل الحركة.

الفئة

السعر (ريال سعودي)

XE

212,000

SE T2

245,000

SE تيتانيوم

271,000

SE بلاتينيوم

293,000

LE T1

263,000

LE T2

291,000

LE تيتانيوم

321,000

LE بلاتينيوم

380,000

نيسمو