موصفات ومميزات السيارة الاشهر تويوتا كورولا 2025 وسعرها المميز في السعودية - احدث اصدار

انت الأن تتابع خبرموصفات ومميزات السيارة الاشهر تويوتا كورولا 2025 وسعرها المميز في السعودية - احدث اصدار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر تويوتا كورولا واحدة من أشهر السيارات اليابانية على مستوى العالم، وقد حققت نجاحا مبهرا بفضل مبيعاتها التي بلغت 50 مليون سيارة. إذا كنت تفكر في اقتناء كورولا 2025، فإن هذه المقالة ستقدم لك نظرة شاملة على مواصفاتها وسعرها والألوان المتاحة.

مواصفات تويوتا كورولا 2025

تتميز سيارة تويوتا كورولا 2025 بالعديد من المواصفات المتقدمة التي تجعلها خيارا مفضلا للكثيرين. إليك أبرز هذه المواصفات:

شاشة تاتش 8 بوصة: تدعم نظامي أندرويد أوتو وآبل كار بلاي اللاسلكيين.

نظام تشغيل بدون مفتاح: يتيح لك دخول السيارة وتشغيلها بسهولة.

نظام صوتي متقدم: يحتوي على 6 سماعات لتوفير تجربة صوتية ممتعة.

أنظمة أمان متطورة: تشمل فرامل الطوارئ التلقائية وتحذيرات الاصطدام الأمامي ونظام مراقبة الإشارات على الطريق، مما يعزز من سلامة القيادة.

إضاءات خارجية ليد: تضيف لمسة من الفخامة والأمان في القيادة الليلية.

تحكم في المناخ الداخلي: لضبط درجة الحرارة بما يناسب راحتك.

مثبت للسرعة: يسهم في القيادة المريحة خلال الرحلات الطويلة.

نظام المحافظة على المسار: يمنع السيارة من الانحراف عن مسارها.

مرايا جانبية: توفر رؤية واضحة لتسهيل القيادة.

تصميم رياضي وأنيق: مع مصدات أكثر قوة وجنوط سوداء 18 إنش، تعزز الطابع الرياضي للسيارة.

شاحن لاسلكي: يمكنك شحن هاتفك المحمول دون الحاجة إلى كابلات.

لوحة عدادات رقمية 7 إنش: توفر معلومات واضحة وسهلة القراءة.

لم تتوقف تحسينات كورولا عند هذه النقاط، بل شملت أيضا تطوير نظام التوجيه الكهربائي لتعزيز الأداء الرياضي، مما يجعل السيارة مثالية لعشاق القيادة.

أسعار تويوتا كورولا 2025

تختلف أسعار كورولا بناءً على الفئة والمميزات المتوفرة، وفيما يلي قائمة بأسعار الفئات المختلفة:

فئة SE إصدار هاتشباك: تبدأ من 24,600 دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 92,250 ريال سعودي).

فئة Nightshade إصدار هاتشباك: تقدر بـ 25,600 دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 96,000 ريال سعودي).

فئة XSE إصدار هاتشباك: يبلغ سعرها 27,900 دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 104,625 ريال سعودي).

ألوان تويوتا كورولا 2025

تتوفر سيارة تويوتا كورولا 2025 بعدة ألوان متنوعة لتلبية الأذواق المختلفة، وهي:

أزرق

رمادي

أسود

أحمر

أبيض