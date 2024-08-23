محطمة تويوتا كورولا 2024 .. كيا سيراتو 2024 سيارة فارهة بمحرك مذهل جدا مع مميزات متطورة وسعر مغريانت الأن تتابع خبر محطمة تويوتا كورولا 2024 .. كيا سيراتو 2024 سيارة فارهة بمحرك مذهل جدا مع مميزات متطورة وسعر مغري والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر كيا سيراتو 2024 1.6LX من أشهر سيارات السيدان التي يرغب العديد من الأشخاص بمعرفة ابرز مميزاتها وسعرها في المملكة، والذي سنعرفكم على كل ما يتعلق بها في أسواق المملكة العربية السعودية
المواصفات في سيارة كيا سيراتو 2024 1.6LX
- تعددت المواصفات المميزة في سيارة كيا سيراتو 2024 1.6LX وذلك جعلها الأفضل بين السيارات في نفس فئتها، وتكون هذه المواصفات كالتالي:
المميزات في سيارة كيا سيراتو 2024 1.6LX
امتلكت سيارة كيا سيراتو 2024 العديد من المميزات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى المميزات المريحة، ولذلك تعد من السيارات الأكثر طلبًا عالميًا وهذه المميزات تتمثّل فيما يلي:
المزايا الخارجية
- المزايا الداخلية
- المزايا المريحة
عتبة مصد جانبي
- مسند للذراع
- مكيف أوتوماتيك
مرايا الكترونية
- مصابيح أرضية
- بلوتوث
مصابيح أمامية HID
- مقود جلد
- مدخل aux
مصابيح خلفية LED
- مقاعد جلد
- دخول من غير مفتاح
مقابض الباب كروم
- مصباح الترحيب
- التحكم بالسرعة
مزيل ضباب
- مقود كهربائي
- مقود أوتوماتيك
عجلات – خلائطية
- عرض المعلومات
- فرامل إلكترونية
نوافذ كهربائية
- مفتاح ذكي
- زر بدء تشغيل
مصابيح ضباب
- قفل مركزي
- عداد المسافات
أنظمة الأمان في كيا سيراتو 2024 1.6LX
وفرت الشركة المنتجة للسيارة عدد كبير من أنظمة الأمان والسلامة في السيارة، وهذه الأنظمة تكون كالتالي:
- كاشف التصادم.
- مساعد الفرامل.
- طفاية حريق.
- مانع الحركة.
- كاميرا خلفية.
- محدد السرعة.
- التحكم بالجر.
- وسائد هوائية.
- قفل تفاضيلي.
- مشد حزام أمان.
سعر كيا سورينتو 2024 في السعودية
الفئة
- السعر (ريال سعودي)
- السعر (دولار أمريكي)
LX
- 121,242
- 32,300
LX AWD
- 127,620
- 34,000
S
- 130,250
- 34,700
EX
- 148,542
- 39,000