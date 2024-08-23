انت الأن تتابع خبر وداعا تويوتا هايلوكس .. وصول سيارة فولكس فاجن أماروك 2024 بسعر مغري وميزات رهيبة (تعرف عليها) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت سيارة البيك اب فولكس فاجن أماروك 2024 المفضلة للعديد من عشاق السير على الطرق الوعرة إلى السعودية والتي، جاءت بميزات خيالية دلت على قوة الصناعة الألمانية في جيلها الثاني مع لفتة جديدة في التصميم ومزايا متقدمة أكثر للقيادة ومساعدة السائق وهذا جعلها من السيارات المثالية للقيام بالأعمال الشاقة.

وفي المقال التالي سوف نعرفكم على سيارة فولكس فاجن أماروك 2024 البيك أب التي سنعرضها لكم مع مواصفاتها مع أسعارها في الأسواق السعودية عند وكيلها الحصري للصانع الألماني شركة ساماكو.

جاءت فولكس فاجن أماروك 2024 في جيلها الجديد مع ملامح فخمة وقوية تعكس فلسفة تصميم الصانع الألماني الفاخر، كما تُعبر عن شخصيتها القوية والجريئة وقدراتها العالية على الانطلاق على مختلف الطريق.

فتأتي أماروك الجديدة مع مجموعة من لمسات عضلية بالإضافة إلى الشبك المختلف، والقضبان ذات التصميم الحديث، مع اللمسات وعتبات الأبواب الرياضة

هذا وتحصل فئات البيك أب الألمانية على مجموعة مختلفة ومميزة من التجهيزات الخارجية التي تمنح كلاً منها طابع مختلف فتأتي فئة Aventura مع لمسات أنيقة فيما يغلب طابع القوة على فئة PanAmericana، لتقدم الشركة بذلك مجموعة من الخيارات التي تناسب مختلف أذواق العملاء.

تصميم فولكس فاجن أماروك 2024 الخارجي

جاء المظهر العضلي القوي من أبرز ملامح فولكس فاجن أماروك 2024 الجديدة فحصلت على خطوط واضحة وقوية بالإضافة لوقفة أوسع وزاوية أنحدار أكبر عززت من ديناميكيتها وقدرتها على الانطلاق على الطرق الوعرة كما أضافت لها مظهر أكثر ثقة وقوة.

وشملت أبزر التجهيزات الخارجية التي حصلت عليها أماروك وجود مصابيح أمامية جاءت من الـ LED بشكل قياسي فيما تتوفر خيار مصابيح من الـ ليد ماتريكس IQ التي تمنح مستوى افضل من الإضاءة، كما نرى مصابيح ضبابية من الـ LED.

وجاءت أماروك مرتكزة على جنوط بمقاسات مختلفة تشمل 17، أو 18، أو 20 بوصة تتوفر جميعها مع إطارات تناسب الانطلاق على جميع التضاريس، مع أقواص عجلات سوداء تُضيف مظهر أكثر عصرية.

وبالخلف تحصل السيارة على باب صندوق خلفي قابل للقفل من خلال نظام قفل مركزي، فيما يتعزز الطابع الرياضي والقوي بالخلف مع مصد خلفي مُطعم بـ لمسات من الكروم، مع إضاءة خلفية من الـ LED بتصميم مميز، كما يحصل الصندوق الخلفي على إضاءة من الـ LED.

هذا وتقدم سيارة أماروك الجديدة مفهوم مثالي للسيارات متعددة الاستخدامات والتي تقدم مجموعة من المزايا العملية التي تشمل تحميل الأمتعة أو السحب بالإضافة للانطلاق على الطرق الغير ممهدة فهي تُلبي كافة متطلباتك وحاجاتك مع توفير مستوى عالٍ من الراحة وأداء بالغ القوة.

كما حصلت أماروك في الجيل الجديد على مستوى أعلى من الذكاء والتقنية المتقدمة التي تعزز من أدائها وجاهزيتها للاستخدامات المكثفة، فتأتي مع أداة السحب الكروية التي تُمكن السيارة من سحب مقطورة يصل وزنها إلى 3,5 طن مع جميع نواقل الحركة الأوتوماتيكية.

وبالنسبة لمساحة التحميل فتأتي السيارة مع مساحة تسع لتحمل منصة نقل أوروبية قياسية بشكل جانبي كما يعزز من تثبيت حمولة السيارة وجود حلقات قوية.

ما هي أبعاد فولكس فاجن أماروك 2024؟

أما عن أبعاد سيارة فولكس فاجن أماروك 2024 الجديدة فجاءت في جيلها الثاني أطول من الجيل السابق الأمر الذي انعكس على المساحة داخل المقصورة بالإضافة إلى مساحة التخزين، وجاءت أبعادها كالآتي:

الطول

5,390 مم

العرض

1,910 مم

الارتفاع

1,884 مم

طول قاعدة العجلات

3,270 مم

ما هي ألوان فولكس فاجن أماروك 2024؟

وتحصل فولكس فاجن أماروك 2024 على خيارات عديدة لألوان الطلاء الخارجي والتي تعزز من فخامة التصميم الخارجي وجاءت كالآتي:

clear white

metallic bright beige

metallic deep red

metallic midnight black

metallic bright blue

metallic medium silver

metallic dark grey

metallic mid blue

ما هي مواصفات داخلية فولكس فاجن أماروك 2024؟

تحصل فولكس فاجن أماروك 2024 على مقصورة أنيقة تميزت في جيلها الجديد بمساحتها الداخلية الأكثر رحابة بين صفوف المقاعد لتتسع بشكل مريح لخمسة ركاب كما تقدم المزيد من مناطق التخزين لتجعل منها رفيق مثالي في السفر ولنقل الأمتعة، بالإضافة لحصولها على مجموعة متميزة من تقنيات الراحة والترفيه.

تصميم فولكس فاجن أماروك 2024 الداخلي

تأتي مقصورة فولكس فاجن أماروك 2024 مع صفين من المقاعد داخل مساحة واسعة وتحصل على خيارات متعددة من الكسوة الفاخرة حسب الفئة، فيما تأتي المقاعد الأمامية تدعم التعديل الكهربائي في عدة اتجاهات لمستوى أكبر من الراحة.

وتتميز مقصورة أماروك الجديدة بمواصفاتها العملية فهي تشتمل على الكثير من مساحات التخزين التي نراها في صندوق القفازات الواسع، بالإضافة إلى الجيوب في المقاعد، والمساحة أسفل المقاعد الخلفية.

ونرى الطابع الفخم لمقصورة أماروك في الكسوة الجلدية التي تشمل جلد السافونا أو كريكت المتوفر بشكل قياسي، فيما تحصل الفئات الأعلى على أنواع أكثر فخامة من الجلد، كما تأتي التطعيمات الجلدية تُغطي التابلوه والبطانة الداخلية الأبواب، وتأتي أيضاً مع مقود متعدد الاستخدامات ونظام إضاءة داخلية.

ما هي تقنيات فولكس فاجن أماروك 2024؟

كما حرص الصانع الألماني على تجهيز مقصورة فولكس فاجن أماروك 2024 بالعديد من أنظمة الترفيه المتقدمة التي تعزز من متعة وراحة الركاب وجعل الرحلات الطويلة أكثر رفاهية وسهولة، وتشمل أبرز تجهيزاتها:

شاشة معلومات وترفيه تأتي بمقاس 10.1 بوصة بشكل قياسي

تحصل الفئات الأعلى على شاشة 12.3 بوصة

تأتي مع شاشة عدادات قياسية مقاس 8 بوصة

كما تأتي مع شاشة رقمية اختيارية مقاس 12.3 بوصة

تقترن شاشة المعلومات والترفيه بنظام ملاحة بالفئات العليا

تحصل على وايفاي مع تقنية البلوتوث لربط الهاتف الذكي

نظام صوتي هارمان كاردون يتكون من 8 سماعات

تحصل على مكبر صوتي بقوة 640 وات.

وظيفة الشحن اللاسلكي للهاتف

نظام التحكم بالمناخ Climatronic بمنطقتين

ما هي مواصفات أمان فولكس فاجن أماروك 2024؟

جاءت فولكس فاجن أماروك 2024 مع مجموعة متقدمة وعديدة من أوضاع القيادة مسبقة الإعداد تعمل على مساعدة السائق خلال مواقف عديدة على وتقدم من خلالها أداء جيد على الطرق الوعرة وخلال ظروف الطقس المختلفة.

وحصلت أماروك على أكثر من 25 نظام مساعدة للسائق شملت أكثر من 20 نظاماً جديداً كلياً عززت من مستويات الراحة أثناء القيادة، وجاء من أبرز هذه الأنظمة:

نظام التحكم في مسافة ركن السيارة في الأمام والخلف

يعمل هذا النظام على مساعدة السائق أثناء الركن من خلال إطلاق صوت للتنبيه في حال رصد عوائق أمام أو خلف السيارة عند الركن، كما يقدم للسائق صورا للمسافة التي تفصل بين السيارة والعوائق.

نظام الحفاظ على المسار (Lane Assist)

يقدم نظام الحفاظ على المسار مجموعة من الوظائف المختلفة التي تساعد على بقاء السيارة ضمن مسارها، وشملت هذه الأنظمة:

نظام التنبيه عند مغادرة المسار

نظام المساعدة على تغيير المسار

نظام تنبيه السائق

ويستخدم هذا النظام كاميرا متعددة الوظائف تعمل على رصد المسار الحالي للسيارة وتساعد على تعديل وضع السيارة عند انحرافها عن المسار عند السير بسرعة تزيد عن 60 كم/ساعة، كما يُصدر هذا النظام تنبيه صوتي وإشارة على الشاشة.

مساعد السرعة الذكي

يوفر هذا النظام ضبط ذكي للسرعة حيث يمتثل لقيود السرعة بشكل تلقائي، فمثلاً يُمكنه التقليل من سرعة السيارة عند القيادة في مناطق تتضمن أعمال على الطريق، مع زيادة السرعة مرة أخرى بعد ذلك.

نظام تثبيت السرعة المتكيّف

يساعد نظام مثبت السرعة النشط على الحفاظ على المسافة بين سيارتك والسيارة التي تسبقك على الطريق كما يعمل على إيقاف وتشغيل المحرك بالمناطق المزدحمة وخلال الاختناقات المرورية.

هذا وتحصل السيارة على نظام تثبيت السرعة المتكيّف بلس لناقل الحركة الأوتوماتيكي، وهو يعمل على كبح السيارة تماماً حتى تتوقف، فيما يأتي ناقل الحركة اليدوي مع بنظام تثبيت السرعة المتكيّف العادي، لذا يستلزم إجراء عمليات نقل السرعة في الوقت المناسب لمنع توقف المحرك.

نظام التحكم بالإضاءة العالية “المساعدة على تشغيل مصابيح الإضاءة العالية” مساعد الإضاءة الديناميكي

تأتي أماروك مع كاميرا أمامية تعمل على تحليل حركة المرور أمام السيارة، وعند السرعات العالية يعمل نظام المساعدة على تشغيل مصابيح الإضاءة العالية بشكل تلقائي بتشغيل شعاع الإضاءة العالي.

وتأتي المصابيح الأمامية LED matrix والتي تعمل بتقنية “IQ.Light” الاختيارية لتُضيء الطريق بشكل مثالي وخاصة عند الحواف، وعند رصد اقتراب سيارة قادمة في الاتجاه المعاكس يعمل نظام مساعد الإضاءة الديناميكي على إطفاء المصابيح الفردية للتقليل من قوة شعاع الضوء العالي بشكل أوتوماتيكي دون الحاجة للتبديل بين شعاعي السيارة

المصابيح الأمامية LED matrix بتقنية “IQ.Light”

في حال الحصول على المصابيح الأمامية LED matrix بتقنية “IQ.Light”الاختيارية، ستعمل هذه المصابيح على تعزيز مستويات الراحة حيث تعمل هذه المصابيح على توفير وظيفة التعتيم الديناميكي لشعاع الإضاءة العالي مع مصابيح المنعطفات الثابتة كما تعمل على تعزيز الإضاءة الجانبية عند الرجوع إلى الخلف.

كاميرا الرؤية العلوية (نظام الرؤية المحيطية)

يقدم نظام الرؤية المحيطية رؤية بانورامية للسائق حيث تعمل على تقديم مساعدة كبيرة عند المناورة أو في حال القيادة في مواقف السيارات، وتقدم الكاميرات الأربعة صور متعددة لجميع جوانب السيارة تشمل صورة علوية بزاوية 360 درجة يُمكنك الاختيار من بينها.

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات

يساعد نظام التحكم الإلكتروني بالثبات على تقديم دقة أكبر للتوجيه من خلال الكبح الانتقائي للعجلات الفردية، فيما يسمح نظام المكابح المانعة للانغلاق بمنع انغلاق العجلات عند الكبح الأمر الذي يعزز من قدرة توجيه السيارة على الطريق.

وسائد هوائية

حساسات امامية وخلفية

نظام الكبح التلقائي

نظام تحذير من تشتت انتباه السائق

نظام مراقبة ضغط الاطارات

نظام التحذير من مغادرة المسار

نظام التحكم التلقائي بالكبح الأمامي لمنع الاصطدام ومراقبة المشاة وسائقي الدراجات الهوائية

نظام التحكم بالمكابح المانعة للانغلاق

ما هي مواصفات محركات فولكس فاجن أماروك 2024؟

تستمد فولكس فاجن أماروك 2024 قوتها على الطريق من خيارين من المحركات التي تقدم من خلالها مستويات بالغة القوة من الأداء تأتي مواصفاتها كالآتي:

المحرك الأول

نوع المحرك

محرك ديزل تيربو

عدد الأسطوانات

رباعي الأسطوانات

سعة المحرك

2 لتر

القوة

205 حصان

عزم الدوران

500 نيوتن.متر

ناقل الحركة

أوتوماتيكي بعشرة سرعات

نظام الدفع

دفع كلي

معدل استهلاك الوقود

تتراوح من 9.4 إلى 8.8 لتر / 100 كلم

المحرك الثاني

نوع المحرك

محرك ديزل تيربو

عدد الأسطوانات

سداسي الأسطوانات

سعة المحرك

3 لتر

القوة

240 حصان

عزم الدوران

600 نيوتن.متر

ناقل الحركة

أوتوماتيكي بعشرة سرعات

نظام الدفع

دفع كلي

معدل استهلاك الوقود

تتراوح من 10.3 إلى 10.1 لتر / 100 كلم

ما هي مميزات وعيوب فولكس فاجن أماروك 2024؟

ننتقل في حديثنا حول فولكس فاجن أماروك 2024 من المواصفات إلى مميزات وعيوب البيك آب الفاخرة والتي جاء من اهمها:

المميزات:

السيارة تقدم مستويات كبيرة من القوة والعملية

المقصورة رحبة تقدم مستوى كبير من الجودة

العيوب:

ارتفاع سعر السيارة

ارتفاع معدل استهلاك السيارة للوقود

ما هي أسعار وضمان فولكس فاجن أماروك 2024؟

نصل إلى سعر فولكس فاجن أماروك 2024 في السوق السعودي عند الوكيل الحصري للعلامة الألمانية شركة ساماكو للسيارات حيث تتوفر لـ موديل 2024 في جيلها الثاني بالفئات والأسعار التالية:

أسعار فولكس فاجن أماروك 2024

الفئة

السعر

أماروك 2024 فئة Style

تبدأ من 154,999 ريال سعودي شامل الضريبة

أماروك 2024 فئة PanAmericana

تبدأ من 174,999 ريال سعودي شامل الضريبة

أماروك 2024 فئة Adventura

تبدأ من 184,999 ريال سعودي شامل الضريبة

ضمان فولكس فاجن أماروك 2024

أما عن ضمان أماروك 2024 عند شركة ساماكو في السوق السعودي فيأتي لمدة 3 سنوات لمسافة غير محددة من الكيلومترات

من هم أهم منافسين فولكس فاجن أماروك 2024؟

تعد فولكس فاجن أماروك 2024 منافس قوي في فئة سيارات البيك أب رباعية الدفع والتي تحصل على شعبية كبيرة بين العملاء وخاصة الشباب، وجاء من أهم منافسيها: