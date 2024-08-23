مواصفات وسعر كيا سيراتو 2024 في السعودية - بالتصميم الجديد

انت الأن تتابع خبرمواصفات وسعر كيا سيراتو 2024 في السعودية - بالتصميم الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل سيارة كيا سيراتو 2024 جذب اهتمام العديد من عشاق السيارات، بفضل تصميمها الشبابي العصري الذي يلقى استحساناً كبيرا في الأسواق السعودية والمصرية وغيرها. تأتي كيا سيراتو بتصميم خارجي أنيق ومقصورة داخلية مريحة، وهي جزء من ماركة كيا الكورية الجنوبية الشهيرة التي تقدم مجموعة متنوعة من السيارات لتلبية احتياجات العملاء.

مواصفات كيا سيراتو 2024

تعتبر كيا سيراتو 2024 خيارا ممتازا للعديد من المشترين، ويعود ذلك إلى المواصفات المميزة التي تقدمها مقارنة بمثيلاتها من نفس العلامة التجارية أو علامات تجارية أخرى. وفيما يلي تفاصيل مواصفات السيارة:

محرك السيارة: تأتي كيا سيراتو بمحرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 130 حصان، ويصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

عزم الدوران: يبلغ عزم دوران المحرك 155 نيوتن متر، وتحتوي السيارة على خزان وقود بسعة 50 لتر، وتستهلك 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر.

أنظمة الأمان: مزودة بوسائد هوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرامل، بالإضافة إلى حساسات أمامية وخلفية تسهل عملية الركن.

ناقل الحركة: تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع تقنية الدفع الأمامي.

تجهيزات إضافية: تشمل قفل مركزي وبصمة تسهل فتح وغلق السيارة، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل، وشاشة لمس في قمرة القيادة.

الاقتصادية والاعتمادية: تعد السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود وموثوقة في الأداء.

الترفيه والتخزين: مجهزة بنظام ترفيهي ومساحة تخزين واسعة.

الضمان: ضمان 100 ألف كيلومتر أو خمس سنوات.

أسعار كيا سيراتو 2024

تختلف أسعار كيا سيراتو بناء على السوق والنسخة المختارة إليك قائمة بأسعارها في مصر والسعودية: