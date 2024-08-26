انت الأن تتابع خبر السيارة الأكثر طلبا.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2025 Toyota corolla والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سيارة تويوتا كورولا 2025 التي تعد من أكثر السيارة التي يتم طلبها فى الأسواق العالمية والتي نالت الكثير من الإعجاب خلال الإصدارات الأخيرة، حيث تم تطوير تويوتا كورولا فى فئتها الأخيرة من حيث التصميم الحديث والمتطور وبعض التقنيات المتقدمة التي تعمل على راحة السائق والركاب والحصول على تجربة قيادة رائعة ومريحة ذات الأمان العالي والذي تم تطويره أيضا حفاظا على سلامة من بداخلها، كما توفر هذه السيارة تجربة قيادة فريدة من نوعها تتسم بالاعتمادية والابتكار، تلك الإمكانيات الجبارة التي تجعلها رائده من بين فئتها والذي يجعل الطلب متزايدا عليها.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2025

تم تطوير بعض المواصفات داخل سيارة تويوتا كورولا 2025 لكي تنال إعجاب الكثير من محبيها فى مختلف البلدان، تلك المواصفات التي تجعلها فى المقدمة دائما، وتشتمل مواصفات 2025 Toyota corolla على النحو التالي:

المحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة المحرك 2.0 لتر قوة حصان يولد قوة عالية تبلغ 171 حصان عزم الدوران 205 نيوتن / متر ناقل الحركة ناقل حركة متغير CVT إلي جميع العجلات من خلال نظام الدفع الرباعي الشاشة شاشة كبيرة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة شاشة عداد شاشة عداد رقمية مقاس 7 بوصة ولوحة شحن لاسلكية مستوحاه من طراز XSE الرائد السلامة والأمان مجموعه السلامة والأمان المتقدمة Toyota Safety Sense 3.0 ADAS

تصميم سيارة تويوتا كورولا 2025

تأتي السيارة بتناغم مثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم الفاخر الذي يعطي السيارة لمسة جذابة، حيث تتميز بتصميم رياضي أنيق وعصري مستوحى بشكل عام من الطراز الأساسي FX16، كما تضم السيارة بعض المزايا الأخري والتي تكون كالآتي:

اللماسات الديناميكية الرياضية.

مصدات خارجية عدوانية.

هيكل خارجي رياضي.

الجناح الخلفي الجديد مثبت على الباب الخلفي.

العجلات المدنية بمقاس 18 إنش باللون الأسود.

السيارة تأتي باللون الأسود، الرمادي والأبيض.

المواصفات الداخلية لسيارة تويوتا كورولا 2025

تأتي سيارة تويوتا كورولا 2025 بمواصفات داخلية تفوق الخيال، حيث تم إعطاء لمسة جذابة لها تعمل على إراحة من بداخلها، وتتمثل المواصفات الداخلية على النحو التالي: