انت الأن تتابع خبر مرسيدس تعلن عن توفير عشرات الألعاب الإلكترونية لركاب سياراته والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية، عن دمج منصة الألعاب السحابية “Boosteroid” في نظام الملتيميديا الخاص MBUX.
وأوضحت الشركة الألمانية
- أنها ستوفر لعملائها تجربة ألعاب فريدة من نوعها؛ حيث سيصبح تطبيق Boosteroid جزءا من حزمة MBUX Entertainment Package Plus اعتبارا من العام القادم.
- وتوفر منصة الألعاب السحابية Boosteroid باقة واسعة من الألعاب الشهيرة مثل Fortnite وGTA V وHogwarts Legacy و Stardew Valley، مع إمكانية استخدام وحدة التحكم أيضا.
- وأوضحت مرسيدس أن تطبيق Boosteroid لا يزال قيد الإصدار التجريبي حاليا، ولكن من المتوقع أن يكون متاحا بحلول عام 2025.
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