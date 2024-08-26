انت الأن تتابع خبر مرسيدس تعلن عن توفير عشرات الألعاب الإلكترونية لركاب سياراته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية، عن دمج منصة الألعاب السحابية “Boosteroid” في نظام الملتيميديا الخاص MBUX.

وأوضحت الشركة الألمانية