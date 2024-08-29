انت الأن تتابع خبر سيارات مستعملة تويوتا كورولا برخص التراب في السعودية .. فرصة لمحدودي الدخل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تويوتا كورولا من السيارات الصغيرة والاقتصادية في استهلاك الوقود، حيث ان كنت تبحث عن سيارة تويوتا كورولا مستعملة، فبإلامكان البحث في السوق المحلي أو السوق الإلكتروني.
ويمكن العثور على السيارة بأسعار مختلفة
- وفقاً لموديل السيارة وحالتها وعدد الكيلو مترات التي قطعتها، ومن النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء سيارة مستعملة، هي التأكد من حالة المحرك والكهرباء والهيكل الخارجي والداخلي للسيارة وذلك عن طريق الفحص الدقيق قبل الشراء.
كما ينصح بالتحقق من سجل الصيانة وتاريخ السيارة والتأكد من سلامة الأوراق للسيارة قبل الشراء
سيارة تويوتا كورولا 2005
- هي سيارة صغيرة واقتصادية في استهلاك الوقود وتتوفر بعدة فئات ومواصفات، وتتوفر بمحرك سعة 1.8 لتر، بقوة تصل إلى 130 حصان، متوفر بها ناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/ساعة.
- بينما سعرها داخل سوق السيارات بالسعودية يتراوح سعر ما بين 10,000 ريال سعودي و 20,000 ريال سعودي، وذلك حسب حالة السيارة وعدد الكيلو مترات التي قطعتها ومستوى التجهيزات.
السيارة تويوتا كورولا لعام 2010
- تعتبر السيارة تويوتا كورولا 2010 هي سيارة صغيرة تتوفر بعدة فئات واقتصادية في استهلاك الوقود، ويتوفر بمحركات سعة 1.6 لتر أو 1.8 لتر، بقوة تصل إلى 132 حصان، كنا يتوفر بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات.
- ويتراوح سعر تويوتا كورولا 2010 ما بين 30,000 ريال سعودي لـ 45,000 ريال سعودي، على حسب الفئة وحالة السيارة وعدد الكيلو مترات التي قطعتها.
السيارة تويوتا كورولا 2014
- هي سيارة صغيرة واقتصادية في استهلاك الوقود، وهي متوفرة بمحرك سعة 1.6 لتر أو 1.8 لتر، بقوة تصل إلى 132 حصانا أو 140 حصانا على التوالي، وبناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، بينما تتراوح الاستهلاكية بين 6 لتر/100 كم و 8 لتر/100 كم، على حسب الخيارات المختلفة، وبها مواصفات ومزايا عديدة مثل نظام الصوت عالي الجودة، نظام الأمان الإلكتروني، ونظام تحكم في التكييف، ونظام الملاحة، والعديد من المزايا الأخرى، حسب الفئة.
- كما يتراوح سعر تويوتا كورولا مستعملة 2014 ما بين 35,000 ريال سعودي وحتى 50,000 ريال سعودي، وذلك على حسب حالة السيارة وعدد الكيلو مترات التي قطعتها ومستوى التجهيزات بها.