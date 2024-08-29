انت الأن تتابع خبر سيارات مستعملة تويوتا كورولا برخص التراب في السعودية .. فرصة لمحدودي الدخل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تويوتا كورولا من السيارات الصغيرة والاقتصادية في استهلاك الوقود، حيث ان كنت تبحث عن سيارة تويوتا كورولا مستعملة، فبإلامكان البحث في السوق المحلي أو السوق الإلكتروني.

ويمكن العثور على السيارة بأسعار مختلفة

وفقاً لموديل السيارة وحالتها وعدد الكيلو مترات التي قطعتها، ومن النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء سيارة مستعملة، هي التأكد من حالة المحرك والكهرباء والهيكل الخارجي والداخلي للسيارة وذلك عن طريق الفحص الدقيق قبل الشراء.

كما ينصح بالتحقق من سجل الصيانة وتاريخ السيارة والتأكد من سلامة الأوراق للسيارة قبل الشراء

سيارة تويوتا كورولا 2005

هي سيارة صغيرة واقتصادية في استهلاك الوقود وتتوفر بعدة فئات ومواصفات، وتتوفر بمحرك سعة 1.8 لتر، بقوة تصل إلى 130 حصان، متوفر بها ناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/ساعة.

بينما سعرها داخل سوق السيارات بالسعودية يتراوح سعر ما بين 10,000 ريال سعودي و 20,000 ريال سعودي، وذلك حسب حالة السيارة وعدد الكيلو مترات التي قطعتها ومستوى التجهيزات.

السيارة تويوتا كورولا لعام 2010

تعتبر السيارة تويوتا كورولا 2010 هي سيارة صغيرة تتوفر بعدة فئات واقتصادية في استهلاك الوقود، ويتوفر بمحركات سعة 1.6 لتر أو 1.8 لتر، بقوة تصل إلى 132 حصان، كنا يتوفر بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات.

ويتراوح سعر تويوتا كورولا 2010 ما بين 30,000 ريال سعودي لـ 45,000 ريال سعودي، على حسب الفئة وحالة السيارة وعدد الكيلو مترات التي قطعتها.

السيارة تويوتا كورولا 2014