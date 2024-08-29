انت الأن تتابع خبر أسعار تويوتا فورتشنر 2025 بعد الزيادات الأخيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم شركة تويوتا إيجيبت الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، تويوتا فورتشنر 2025 الـ SUV خلال شهر أغسطس الجاري بزيادة حتى 150 ألف جنيه وثلاث فئات من التجهيزات.

تباع الفئة الأولى

المزودة بمحرك 2.7 لتر ثنائي الدفع من تويوتا فورتشنر بثلاثة ملايين و300.000 جنيه، أما الفئة الأولى من النسخة رباعية الدفع المزودة بمحرك 4.0 لترات سعرها ثلاثة ملايين و700.000 جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا سعرها ثلاثة ملايين و900.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات تويوتا فورتشنر التفصيلية بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

تويوتا فورتشنر تقدم في السوق المحلي بنوعين من المحركات الأول 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان ويتوفر بالفئتين الأولى والثانية، وتعمل الفئة الأولى بنظام 2X4 في حين الفئة الثانية 4X4.

المحرك الثاني والذي يتوفر بالفئة الأعلى تجهيزًا يتكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل، وتقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

تويوتا فورتشنر مزودة بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة، وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي.

دعمت تويوتا سيارتها فورتشنر بعدد من أنظمة الأمان، منها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC الذي يساعد على الحد من انزلاق السيارة جانبيًا عند المنعطفات أو أثناء المناورة.

بالإضافة إلى نظام مساعد الفرامل Brake Assist في حالة صعود المنحدرات Hill – start Assistant Control ونظام التحكم في الجر Traction Control “TRC” وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي.

وتشمل مزايا السلامة الأخرى لسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة على وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتي السائق عند حدوث اصطدام.

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