"بطراز أكثر من ممتاز".. مواصفات ومميزات سيارة جيلي اوكافانجو 2024 Geely Okavango والسعر التقريبي لها في السوق المصري

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رياض - احمد صلاح - تعتبر سيارة جيلي أوكافانجو 2024 من سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، وهي السيارة المثالية جدا للعائلات الباحثة عن مزيج فريد من الفخامة والرحابة والتقنيات المتطورة حيث تأتي الجيل الجديد من هذه السيارة بالتصميم المعاد تصميمه بالكامل، والمحرك القوي، والميزات الداخلية المترفة، ونظم السلامة المتقدمة، ركل ذلك بسعرٍ تنافسي جدا.

مواصفات سيارة جيلي أوكافانجو 2024 Geely Okavango

ولقد جاءت سيارة جيلي اوكافانجو كما هو موضح بالجدول التالي:

الخاصية القيمة نوع المحرك 4 أسطوانات توربو سعة المحرك 2.0 لتر القوة الحصانية 218 حصان عزم الدوران 325 نيوتن متر ناقل الحركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق 7 سرعات التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة 7.9 ثانية السرعة القصوى 200 كم/ساعة متوسط استهلاك الوقود 6.6 لتر/100 كم نظام التعليق ماكفرسون أمامي، متعدد الوصلات خلفي نظام الدفع أمامي عدد المقاعد 7 أبعاد السيارة (ط x ع x ا) 4865 × 1950 × 1785 مم سعة خزان الوقود 60 لتر

ميزات داخلية مترفة في سيارة جيلي اوكافانجو 2024 Geely Okavango

تتميز سيارة جيلي أوكافانجو 2024 بمجموعة كبيرة وواسعة جدا من الميزات الداخلية وهي التي تعزز من الراحة والرفاهية، بما في ذلك ما يلي:

المقاعد الجلدية المريحة مع إمكانية التعديل الكهربائي

شاشة المعلومات والترفيه الكبيرة التي تعمل باللمس

النظام الصوتي الممتاز

نظام تكييف هوائي ثنائي المناطق

فتحة سقف بانورامية

الإضاءة الداخلية المُحيطية

الشاحن اللاسلكي وذلك للهواتف الذكية

نظم سلامة متقدمة في سيارة جيلي اوكافانجو 2024

توفر سيارة جيلي أوكافانجو 2024 مجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة، بما في ذلك ما يلي:

تتمتع السيارة بنظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESP)

كما أنها تتمتع بنظام منع انزلاق المكابح (ABS)

ويتواجد بها نظام توزيع قوة الفرملة إلكترونيا (EBD)

نظام مساعدة الفرامل المتواجد في السيارة من نوع (BA).

نظام التحكم في ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام المساعدة في كن السيارة.

كاميرا 360 درجة في السيارة من الخلف.

سعر سيارة جيلي اوكافانجو 2024