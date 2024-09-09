انت الأن تتابع خبر خصم جنوني من سعر سيارة هيونداي أكسنت 2024 .. تعرف على أقوى منافس لـ تويوتا كورولا في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر هيونداي أكسنت 2024 من بين السيارات التي تجمع بين الأناقة والأداء المتفوق، مما يجعلها خيارا مميزا في فئة سيارات السيدان تعد هذه السيارة من الطرازات المتطورة التي تقدم مجموعة من المزايا الفريدة والتي تسهم في تعزيز تجربة القيادة سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة في هذا المقال، سنستعرض مواصفات هيونداي أكسنت 2024 وسعرها في السوق السعودية.

التصميم والأداء

تأتي هيونداي أكسنت 2024 بتصميم خارجي جذاب يعكس الأناقة والقوة تمتاز السيارة بجودة عالية في تفاصيلها، مما يجعلها واحدة من أبرز الموديلات في فئتها من أبرز سمات التصميم:

المحرك: مزودة بمحرك عالي الجودة بسعة 1.5 لتر، يتكون من أربع أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 115 حصانا وعزم دوران قدره 144 نيوتن متر هذا المحرك يعزز من أداء السيارة ويضمن قيادة سلسة وممتعة.

استهلاك الوقود: تم تحسين كفاءة استهلاك الوقود لتصل إلى 18.9 كم لكل لتر، مما يجعلها خيارا اقتصاديا من حيث استهلاك الوقود.

المصابيح: تحتوي على مصابيح أمامية من نوع هالوجين، مما يساهم في توفير إضاءة قوية وواضحة أثناء القيادة.

الجنوط: تأتي الجنوط بمقاس 16 بوصة، مما يضفي لمسة من الأناقة على السيارة.

التصميم الخارجي والداخلي

التصميم الخارجي: يتميز بالخطوط الجانبية الحادة والأضواء الخلفية المتصلة، مما يضفي مظهرا رياضيا وعصريا على السيارة بالإضافة إلى ذلك، تمتاز السيارة بوجود خط كروم في مقدمتها، مما يضيف لمسة من الفخامة:

المصد الخلفي: يأتي بتصميم رياضي يعزز من الشكل الديناميكي للسيارة.

المقاعد: تتضمن السيارة مقعدا مخصصا للأطفال، مما يعزز من سلامة الركاب الصغار.

أنظمة الأمان والراحة

وسائل الأمان: تشمل السيارة أنظمة أمان متطورة مثل الوسائد الهوائية، وفرامل التوزيع الإلكترونية، مما يضمن سلامة الركاب في مختلف ظروف القيادة.

الراحة: توفر السيارة وسائل راحة متعددة تضمن تجربة قيادة مريحة وسلسة.

سعر هيونداي أكسنت 2024 في السوق السعودية

تتوفر هيونداي أكسنت 2024 في السوق السعودية بعدة فئات تتفاوت أسعارها كما يلي:

فئة سمارت: بسعر 80,885 ريال سعودي.

فئة سمارت بلس: بسعر 82,035 ريال سعودي.

الفئات الأخرى: تبدأ الأسعار من 87,785 ريال سعودي وتصل إلى 96,985 ريال سعودي، حسب التجهيزات والمواصفات.