انت الأن تتابع خبر سيارة هيونداي أكسنت RB 2025 أم هيونداي إلنترا AD موديل 2025 .. اعرف السعر والميزات والمقارنة في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشركة الكورية المختصة بصناعة السيارات هيونداي قدمت العديد من الإصدارات الجديدة موديل 2025 داخل سوق السيارات السعودي، وذلك لأجل تلبية رغبة مختلف الأشخاص، حيث عملت الشركة على توفير المميزات وسبل الراحة والأمان لسائق السيارة وركابها، ومن أبرز هذه السيارات هيونداي أكسنت RB و إلنترا AD موديل 2025 .

تأتي سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2570 مم .

– محرك هيونداي اكسنت RB موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة فى 11.1 ثانية، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 43 لترا، وتنتج عزم دوران يصل إلى 156 نويتن/متر، وقوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/ساعة .

– أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2025

يبدأ سعر هيونداي اكسنت 2025 في السعودية من 70150 ريال سعودي، حيث تختلف الأسعار حسب حالة السيارة وفئتها والإضافات الخارجية والداخلية والمواصفات الميكانيكية المتوفرة في السيارة

– أبعاد هيونداي إلنترا AD موديل 2025

تتوافر سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4620 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1450 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

– محرك هيونداي إلنترا AD موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 يصل إلى 50 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة فى 11.6 ثانية، وتحتاج إلى 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 127 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/ساعة .

– أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2025

يبدأ سعر هيونداي النترا 2025 في السعودية من 85099 ريال سعودي