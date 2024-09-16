انت الأن تتابع خبر يا بلااااش .. بأقل من سعر موبايل أيفون 16 الجديد .. اشتري سيارة مستعملة موديل 1995 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت شركة أبل عن الإصدار الجديد لهواتفها وهو آيفون 16 وتم تقديم نسخة متطورة عنه من آيفون 16 برو ماكس بسعر 1600 دولار أمريكي و 77400 جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن هناك شيارات يكون سعرها أقل من سعر الآيفون الجديد الخاص بأبل وهي سيارات هاتشباك سوزوكي ماروتي الذي يكون سعرها في حدود 60000 إلى 75000 جنيه مصري، وذلك بناءاً على حالتها الفنية بموديلات 1995 أو 1997.

وصف سيارة سوزوكي ماروتي