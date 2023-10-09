انت الان تتابع خبر تسريب أول فيديو لزوجة ملك البحرين التي أخفاها عن الجميع.. إنها أجمل مما تتخيلون الف مرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي لظهور زوجة ملك البحرين “حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة”، الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفةواندهشت الجماهير بالاطلالة التي ظهرت بها الشيخة سبيكة حيث بدت شابة أنيقة الجمال والمظهر وهي تتحدث باللغة الفرنسية.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشيخة سبيكة في إحدى المؤتمرات التي تهتم بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.

وتُعدّ الشيخة سبيكة السيدة الأولى في البحرين وتعمل الشيخة سبيكة عبر مشاريع تهدف لزيادة الدخل للأسر البحرينية. وترأس الشيخة سبيكة المجلس الأعلى للمرأة في البحرين حيث يعتبر المجلس المرجعية الرسمية للعمل النسائي في البلاد. حيث يركز المجلس على وضع السياسات العامة المعنية بتحسين وضع المرأة في البلاد.

وحصلت الشيخة سبيكة على العديد من الشهائد التكريمية حيث حازت على الأستاذية الفخرية في العلوم الاجتماعية من جامعة نساء الصين نظير دورها الفعال في مجالات العمل النسائي والاجتماعي .

كما منحت أيضًا وسام أحمد الفاتح وذلك تقديرا لجهودها في سبيل رفع مكانة المرأة البحرينية وتقدمها وتطورها