الرياض - كتبت رنا صلاح - حوقررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته، حيث من المقرر أن تُعقد جلسة جديدة في مارس المقبل. تأتي هذه الخطوة بعد أن استمع المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، إلى الدعوى المرفوعة ضد المتهم.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في الشرقية حتى شهر مارس المقبل ليواصل الانتظار

تعود تفاصيل القضية إلى مايو 2025، حينما أُحيل المتهم، العصام.م.س.ب، البالغ من العمر 45 عامًا والمقيم في جزيرة فاضل بمحافظة الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل زوجته عواطف جمعه سلامه محمد. وتكشف التحقيقات أن القاتل اتخذ قرارًا مسبقًا بإنهاء حياة زوجته بسبب خلافات زوجية ومشاعر غيرة تجاهها.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة كلامية نشبت بين الطرفين، تخللها استخدام المتهم لسلاح أبيض، حيث وجه عدة طعنات إلى المجني عليها في مناطق قاتلة من جسدها، مما أسفر عن وفاتها على الفور. وفي اعترافاته، أقر المتهم بارتكابه الجريمة، مشيرًا إلى وجود حالة من الشك والريبة تجاه سلوك زوجته.

نبّهت النيابة العامة إلى أهمية التصرف السريع في هذه القضية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط المتهم، الذي أُحيل محبوسًا إلى المحاكمة بعد عرض الواقعة على جهات التحقيق. وقد تمت إحالة القضية إلى المحكمة التي وافقت على تأجيل الجلسة المقبلة لمزيد من المرافعة.