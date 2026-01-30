الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم بقتل زوجته، لاعبة الجودو الشهيرة «دينا»، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي والمجتمعي بالمحافظة. وخلال الجلسة، تقدّم محامي المتهم بطلب لعرض موكله على لجنة خماسية من الطب النفسي لفحص قواه العقلية يوم وقوع الجريمة، مشيراً إلى إشارات تدل على عدم استقراره النفسي.

تفاصيل مثيرة حول محاكمة قاتل لاعبة الجودو «دينا» في جنايات الإسكندرية تشعل الأوساط القضائية

كما طُلب من المحكمة سماع شهادة الطبيبة النفسية التي عاينت المتهم قبل الحادث بساعات، حيث أُعطي أدوية علاجية قد تؤثر على سلوكه. واعتبر الدفاع أن تلك الأدوية قد تسهم في فقدان القدرة على التحكم في الأفعال، مما يدعو لإعادة النظر في حالته النفسية أثناء ارتكاب الجريمة.

في سياق متصل، استبعد محامي المتهم الثقة في تقرير اللجنة الثلاثية التي أجرت الفحوصات بمستشفى العباسية، معتبراً أن سوابق قضائية أظهرت حالات تم فيها إصدار أحكام قاسية قبل أن تُبرز الفحوصات إصابات نفسية خطيرة. وركز الدفاع على ضرورة اتخاذ المحكمة جميع الاحتياطات قبل الفصل بالموضوع، مشيراً إلى سابقة قانونية حيث ثبتت سلامة قوى عقلية لمتهمة، ثم تبيّن لاحقاً أنها تعاني من مرض عقلي.

بعد استعراض الطلبات والمرافعات، قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للمداولة، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وذلك في ظل ترقب إعلامي كبير لمجريات المحاكمة. تعود وقائع القضية إلى رقم 18690 لسنة 2025 جنايات، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن قيام المتهم بالتعدي على زوجته داخل منزلهما، مما أسفر عن وفاتها.

وتُظهر التحقيقات أن المتهم، المعروف باسم «ش.ع.م»، قد قرر قتل زوجته، واستل سلاحاً نارياً من حيازته. وعندما حاولت المجني عليها إقناعه بالتراجع، خنقها ثم أطلق عليها عدة طلقات نارية، مما أدى لوفاتها في مشهد مروع أمام أطفالهما. وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها قبل إحالة المتهم للقضاء.