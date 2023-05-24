انت الان تتابع خبر أكثر 50 شركة ابتكاراً على مستوى العالم في 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، فقد ارتفع الابتكار كأولوية قصوى للشركات لعام 2023، ليكتسح العمالقة الأميركيون الخمسة، "آبل" و"تسلا" و"أمازون" و"ألفابت" و"مايكروسوفت"، المراكز الخمسة الأولى، وفقاً لتصنيف أميركي جديد.

فماذا في تفاصيل تقرير "مجموعة بوسطن الاستشارية" الذي نشرته اليوم "ياهو فاينانس" والذي أظهر أن نحو 80% من الشركات حول العالم تصنف الابتكار كأولوية في عام 2023؟

وفقاً لتقرير "مجموعة بوسطن الاستشارية"، ترى 79% من الشركات في جميع أنحاء العالم أن الابتكار يمثل أولوية قصوى لهذا العام و66% تخطط لزيادة الإنفاق، و42% منها ستزيده بأكثر من 10%.

وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الانكماش الأخير في عام 2009 عندما صنف أقل من ثلثي الشركات الابتكار كأولوية من الدرجة الأولى، بينما خططت 58% فقط لزيادة الإنفاق.



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وبالنسبة لتقريرها السابع عشر حول الأكثر ابتكاراً بعنوان Reaching New Heights in Uncertain Times، تبحث "مجموعة بوسطن" في كيفية قيام الشركات الرائدة بزيادة التزامها بالابتكار، وكيف يعمل الابتكار على بناء مرونتها في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي.

ويستند التقرير إلى الدراسة الاستقصائية السنوية التي تجريها الشركة والتي شملت أكثر من 1000 مدير تنفيذي عالمي حول اتجاهات الابتكار وقاعدة بياناتها العالمية لأداء الابتكار التي تضم أكثر من 1000 شركة.

العضو المنتدب والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية والمؤلف المشارك للتقرير جاستن مانلي قال: "أصبحت الصلة بين الابتكار والنمو والميزة أقوى من أي وقت مضى، فالشركات التي تعطي الأولوية للابتكار وتتأكد من استعدادها للعمل ستستمر في توسيع نطاق ريادتها وتحقيق عوائد ضخمة".

ورغم رياح السوق المعاكسة التي عانت منها عام 2022، استمرت شركات التكنولوجيا في الهيمنة على أفضل 50 شركة، بما في ذلك 5 من المراكز العشرة الأولى.

وللعام الثالث على التوالي، احتلت شركة "آبل" المرتبة الأولى في القائمة، وصعدت "تسلا" 3 مرات إلى المركز الثاني، بينما بقيت "أمازون" في المركز الثالث.



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وانضمت 9 شركات جديدة إلى أفضل 50 شركة. وإضافة إلى ذلك، تحتل شركات الطاقة الدولية 5 مراكز، وربما تعكس مخاوف المشاركين في الاستطلاع بشأن تغير المناخ وحقيقة أنهم يتطلعون إلى صناعة الطاقة لتكون جزءاً إبداعياً من الحل.

كما أن أكثر 50 شركة ابتكاراً لعام 2023 هي مجموعة متنوعة جغرافياً، مقسمة بالتساوي تقريباً بين أميركا الشمالية وبقية العالم، حيث أن أوروبا وآسيا ممثلتان بشكل جيد، كما انضم الشرق الأوسط إلى القائمة لأول مرة.

ويؤكد التقرير أيضاً على الدور الذي يلعبه الابتكار في قيادة الأداء. فمنذ عام 2005، تجاوزت محفظة المجموعة الاستشارية المكونة من 50 شركة الأكثر ابتكاراً السوق الأوسع في عوائد المساهمين بهامش كبير وبمتوسط 3.3 نقاط مئوية سنوياً.

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يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) على توسيع إمكانيات الابتكار بسرعة، وتعكس أولويات الاستثمار للشركات ما يلي: تستثمر 61% من الشركات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي هذا العام. أي أعلى 15 نقطة مئوية من الروبوتات وأتمتة العمليات.



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لكن مع ذلك، وبينما نفذت 83% من هذه الشركات الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي لدعم الابتكار في حالة استخدام واحدة أو أكثر، تمكنت 45% فقط من ترجمة ذلك إلى تأثير على الأعمال.

وتلك الشركات المختارة التي تدرك تأثير الذكاء الاصطناعي في النهاية تصبح قوى لتوليد الأفكار. إنها تولد أكثر من 5 أضعاف عدد أفكار من الآخرين، وتحتضن أكثر من ضعف الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق.

كذلك فإن أحد أعضاء "مجموعة بوسطن"، العضو المنتدب والشريك الأول والمؤلف المشارك للتقرير، مايكل رينغل قال: "بمجرد أن تبدأ دورة الابتكار، فإنها تخلق زخمها الخاص وتنتج ميزة تنافسية تحويلية".

وتفصيلاً، تضمنت اللائحة الشركات على هذا النحو: 1 "آبل"، 2 "تسلا"، 3 "أمازون"، 4 "ألفابت"، 5 "مايكروسوفت"، 6 "موديرنا"، 7 "سامسونغ"، 8 "هواوي"، 9 "بي واي دي"، 10 "سيمنز".

كذلك ضمت اللائحة "سوني" في المركز 31، تليها "سينوبيك" 32، "هيتاشي" 33، "ماكدونالدز" 34، "ميرك" 35، "بايت دانس" 36، "بوش" 37، "ديل" 38، "غلينكور" 39، "سترايب" 40، "سعودي أرامكو" 41، "كوكاكولا" 42، "مرسيدس- بنز غروب" 43، "علي بابا" 44، و"ولمارت" 45.

وتتذيّل القائمة "بتروتشاينا" في المرتبة 46، تليها "إن تي تي" 47، "لينوفو" 48، "بي إم دبليو" 49، و"يونيلفر" 50.