مجلس الوزراء يشكل مجموعة عمل لإدارة ملف ترشيح العناني لمنصب…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 09:16 مساءً - دوت الخليج – قرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل وطنية لإدارة ملف ترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ويترأس مجموعة العمل ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويكون لها عدد من الاختصاصات منها: إقرار السياسات العامة المتصلة بالترشيح التي تعرض من مدير فريق الحملة الانتخابية.

كما تتولى المجموعة المتابعة الدورية للتطورات ذات الصلة بالحملة الانتخابية، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة الوطنية ذات الصلة بولاية اليونسكو التي تنفذها مختلف الوزارات المعنية؛ لتوظيفها في دعم المرشح، فضلا عن التنسيق بشأن أهم فعاليات المنظمة على المستويين الإقليميّ والدوليّ، بجانب اعتماد الملف المتكامل للمرشح قبل إرساله للمنظمة.

وتباشر مجموعة العمل الوطنية أعمالها اعتبارا من الإعلان رسميا عن المرشح المصري للمنصب، واختيار فريق الحملة الانتخابية من جانب وزارة الخارجية؛ لحين الإعلان عن نتائج الانتخابات بمنظمة اليونسكو المقررة في أكتوبر 2025، أو حال انتفاء أسباب انعقادها أيهما أقرب.

وتعد مجموعة العمل الوطنية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها، وكذا آليات تنفيذها يعرضه وزير الخارجية على رئيس مجلس الوزراء المصري.