انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 2 يونيو : الفراخ خست النص من النزول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 مرة أخري في الأسواق بجمهورية مصر العربية وذلك بعد انخفاضها على مدار الأيام الماضيةوأوضحت شعبة الدواجن في اتحاد الغرفة التجارية أسعار الدواجن والبيض اليوم، يتم إضافة لها بعض الزيادة في الأموال نتيجة تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 2 يونيو :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 72.84 جنيه بانخفاض 18 قرشا

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 95.51 جنيه بانخفاض 18 قرشا

3- سعر كيلو الدواجن الساسو، بلغ سعر الكيلو 85 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:100.75 جنيه.

2- كرتونة البيض الأحمر “100.75 جنيه.

3- كرتونة البيض البلدي “100.75 جنيه.