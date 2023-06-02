انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات اليوم الجمعة 2 يونيو: الطماطم من غير تمن يا هانم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر كيلو الطماطم والباذنجان في أسعار الخضروات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، في سوق العبور وعدد من الأسواق المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية مقارنه بأسعار أمس .وكشف بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور والتي قد تشهد زيادة في سعرها نتيجة تكاليف أعمال النقل.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 2 يونيو :

سعر كيلو الطماطم يبلغ 4 جنيهات، بانخفاض 1.25 جنيه

سعر كيلو البطاطس 5.5 جنيه،

سعر كيلو البصل يبلغ11 جنيها، بانخفاض جنيه

سعر كيلو الكوسة 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا

سعر كيلو الفاصوليا 7 جنيهات،

سعر كيلو الباذنجان البلدي 8 جنيهات، بانخفاض جنيه

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي8 جنيهات،

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

سعر كيلو الملوخية بين8 جنيهات،

سعر كيلو الخيار الصوب8 جنيهات،

سعر كيلو الخيار البلدي7 جنيهات.