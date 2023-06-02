الذهب يتجه لتحقيق أفضل أسبوع خلال شهرين وسط آمال توقف رفع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 05:08 مساءً - سي إن بي سي_ تتجه أسعار الذهب الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين إذ عزز ضعف الدولار والآمال في توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة جاذبية المعدن الأصفر.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1979.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:57 بتوقيت جرينتش. ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر وسجلت 1996.60 دولار.

وصعد الذهب 1.7% هذا الأسبوع متجهًا إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع الماضي في السابع من أبريل.

وقال إدوارد مائير، محلل المعادن لدى ماريكس، إن معنويات سوق الذهب لا تزال إيجابية ويمكن أن تتحرك الأسعار أعلى قليلاً إذ من المتوقع ألا يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في يونيو .

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع ما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.92 دولار للأونصة لكنها ارتفعت 2.7% خلال الأسبوع.

واستقر البلاتين عند 1006.76 دولار وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1399.02 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.