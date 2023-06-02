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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مستثمرون يتهمون إيلون ماسك بالتلاعب في تداول عملة دوجكوين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 07:10 مساءً - سي إن بي سي_ اتهم مستثمرون في إجراء قضائي جماعي إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، بالتلاعب بعملة دوجكوين المشفرة ما كلفهم مليارات الدولارات.
وفي الملف الذي قُدم مساء الأربعاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على تويتر ومؤثرين مأجورين على الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج “ساترداي نايت لايف” على شبكة إن.بي.سي وغيرها من “حيل الدعاية” ليتداول ويحقق أرباحاً على حسابهم في عدد من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها Tesla.
وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوغكوين بنحو 124 مليون دولار في أبريل نيسان بعد أن استبدل شعار الطائر الأزرق على تويتر بشعار عملة دوغكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة بنسبة 30% في سعر دوجكوين.
وكان ماسك قد اشترى تويتر في أكتوبر الماضي.
وجاء في الملف أن “نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول من الداخل” مكن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته.
ورفض أليكس سبيرو، محامي ماسك، التعليق أمس الخميس، ولم يرد محامي المستثمرين على الفور على طلب التعليق أيضا.
واتهم المستثمرون ماسك، وهو ثاني أغنى شخص في العالم بحسب تصنيف مجلة فوربس، برفع سعر عملة دوجكوين عمدا بأكثر من 36 ألف بالمئة على مدار عامين ثم تركها تنهار.
وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى قضائية بدأت في يونيو الماضي.
وكان ماسك وTesla قد سعيا في مارس إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، وفي 26 مايو ، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر.
وقال قاضي ألفين هيلرستين، المحكمة الجزئية الأمريكية ، الأربعاء الماضي، إنه سيجيز “على الأرجح” الشكوى الثالثة المعدلة.
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