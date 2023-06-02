مال وأعمال

مستثمرون يتهمون إيلون ماسك بالتلاعب في تداول عملة دوجكوين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مستثمرون يتهمون إيلون ماسك بالتلاعب في تداول عملة دوجكوين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 07:10 مساءً - سي إن بي سي_ اتهم مستثمرون في إجراء قضائي جماعي إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة ‏Tesla، بالتلاعب بعملة دوجكوين المشفرة ما كلفهم مليارات الدولارات.‏

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وفي الملف الذي قُدم مساء الأربعاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال ‏المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على تويتر ومؤثرين مأجورين على ‏الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج “ساترداي نايت لايف” على شبكة ‏إن.بي.سي وغيرها من “حيل الدعاية” ليتداول ويحقق أرباحاً على حسابهم في عدد ‏من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها ‏Tesla‏.‏

وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوغكوين بنحو 124 مليون ‏دولار في أبريل نيسان بعد أن استبدل شعار الطائر الأزرق على تويتر بشعار ‏عملة دوغكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة بنسبة 30% في ‏سعر دوجكوين.

وكان ماسك قد اشترى تويتر في أكتوبر الماضي.‏

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وجاء في الملف أن “نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول ‏من الداخل” مكن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته.‏

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ورفض أليكس سبيرو، محامي ماسك، التعليق أمس الخميس، ولم يرد محامي المستثمرين على الفور على طلب ‏التعليق أيضا.‏

واتهم المستثمرون ماسك، وهو ثاني أغنى شخص في العالم بحسب تصنيف مجلة ‏فوربس، برفع سعر عملة دوجكوين عمدا بأكثر من 36 ألف بالمئة على مدار ‏عامين ثم تركها تنهار.‏

وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى ‏قضائية بدأت في يونيو الماضي.‏

وكان ماسك وTesla‏ قد سعيا في مارس إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، ‏وفي 26 مايو ، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر.‏

وقال قاضي ألفين ‏هيلرستين، المحكمة الجزئية الأمريكية ، الأربعاء الماضي، إنه سيجيز “على الأرجح” الشكوى الثالثة المعدلة.‏

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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