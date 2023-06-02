عجز الميزان التجاري التركي يقفز 18.8% مايو الماضي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 10:09 مساءً - أكدت وزارة التجارة التركية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عجز الميزان التجاري في البلاد 18.8% على أساس سنوي ليسجل 12.66 مليار دولار في مايو.

وأضافت الوزارة في بيان أن الصادرات زادت 14.4% إلى 21.65 مليار دولار في مايو بينما زادت الواردات 16% إلى 34.31 مليار دولار.

وهبطت واردات تركيا من الطاقة 23.6% على أساس سنوي إلى 5.3 مليار دولار في ذات الفترة وارتفعت واردات الذهب 114.1% على أساس سنوي إلى ثلاثة مليارات دولار في مايو.

وواردات الذهب، التي ساهمت في العجز التجاري العام الماضي، في تراجع منذ يناير بسبب قيود على تلك الواردات.

وعلى الرغم من أن واردات الذهب في مايو أيار جاءت ضعف قيمتها في أبريل بقيت القيمة دون 5.1 مليار دولار التي وصلت إليها في يناير.

وأظهرت البيانات أيضا أن العجز التجاري بلغ 56.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بزيادة 29.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت الصادرات 0.2% إلى 102.52 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 8.9% إلى 158.63 مليار دولار.