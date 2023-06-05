39.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

انت الان تتابع خبر39.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، ،الاثنين عند 39.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.20 دينار لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.90 و 35.50 دينار على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، اليوم الاثنين، عند 1947 دولارا للأونصة الواحدة.