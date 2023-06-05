نقل ملكية أندية الأهلي والاتحاد والنصر والهلال لصندوق…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 08:22 مساءً - وكالات _أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن نقل ملكية أندية الأهلي والاتحاد والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%.

كان الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية ورئيس مجلس الوزراء قد أعلن اليوم الاثنين، إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي.

ولفت أن المشروع يتضمن في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.

أضاف أن المشروع يقوم على ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.