طيران الرياض تجري محادثات مع إيرباص وبوينج بخصوص طلبية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 03:12 مساءً - – قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض السعودية، توني دوجلاس، إن الشركة تجري محادثات مع شركتي إيرباص وبوينج بخصوص طلبية كبيرة من الطائرات الضيقة البدن.

وفي مقابلة على هامش اجتماع لشركات الطيران العالمية في إسطنبول، رفض دوجلاس الإدلاء بتصريحات عن حجم الطلبية الثانية المقررة للطائرات الضيقة البدن، لكنه قال لرويترز “لن تكون (الطلبية) صغيرة بأي حال من الأحوال”.

وأضاف “قد لا تكون هذه الطلبية هي الأخيرة لنا”.

وكشف الرئيس التنفيذي، عن أن طيران الرياض تبحث اتفاقيات المشاركة بالرمز