مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 03:12 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الاثنين عن طرح ممارسة دولية لشراء القمح موعدها النهائي يوم الثلاثاء.

predco_adv_2021
BonatMisr

وقالت الهيئة إن الشحن من المقرر أن يكون بين 21 و31 يوليو على أن يكون الدفع عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة السلع التموينية تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا