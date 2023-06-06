نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 03:12 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الاثنين عن طرح ممارسة دولية لشراء القمح موعدها النهائي يوم الثلاثاء. وقالت الهيئة إن الشحن من المقرر أن يكون بين 21 و31 يوليو على أن يكون الدفع عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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