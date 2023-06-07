نعرض لكم الان تفاصيل خبر : مصر اشترت 55 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 02:16 مساءً - – قال متعاملون إن من المعتقد بأن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت نحو 55 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية. ولم تصدر الهيئة إعلانا رسميا عن الشراء.

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