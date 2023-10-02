انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأثنين 2 أكتوبر 2023 .. اعرف بكام دلوقتي بسرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مواقع إخبارية داخل جمهورية مصر العربية عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأثنين 2 أكتوبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بكم:وأشارت الأرقام التي كشفت عنها هذه المواقع أن هناك ارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 1 أكتوبر الجاري،بعد التي حدث نتيجة زيادة الطلب من قبل بعض المواطنين لاقتناء كميات من الذهب عن طريق شرائها من الخارج بعد قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأسبوع الماضي بعدم تحريك سعر الصرف، وا الإبقاء على سعر الفائدة.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأثنين 2 أكتوبر 2023:

[الدولار]

سعر الدولار في السوق السوداء

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مرة أخري قبل قليل حيث أنه وصل إلي 41 جنيه بعدما كان يسجل 38 جنيه في الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة ارتفع أكثر من 2 جنيه كاملة في الدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 2 أكتوبر 2023 :

1- ثبت سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- ثبت سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- ثبت سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- ثبت سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- ثبت سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- ثبت سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- ثبت سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.