نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسراء أحمد: انخفاض تحويلات المصريين بالخارج يرجع إلى وجود… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 08:11 مساءً - هاجر عطية _ ترى إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، أن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج يرجع بشكل كبير لوجود سوق موازية وسعري صرف للعملة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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