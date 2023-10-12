أسعار الذهب تلامس أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع عوائد…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:10 صباحاً - – ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أشارت تصريحات تميل إلى التيسير من جانب مسؤولين في البنوك المركزية الأمريكية إلى أن أسعار الفائدة بلغت الذروة على الأرجح.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة بحلول الساعة 1132 بتوقيت جرينتش إلى 1871.90 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر.

ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية للذهب

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1886.30 دولار.

وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو “التعليقات الصادرة عن عدد من مسؤولي البنوك المركزية التي تقول إن السوق ربما تكون قوية بما فيه الكفاية نظرا لارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة تثير بشكل أساسي بعض التكهنات حول ما إذا كنا قد شهدنا الذروة في أسعار الفائدة الأمريكية”.

وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا يوم الثلاثاء إن البنك المركزي المصري الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، بينما قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس “من الممكن” ألا تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات.

تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.5582 بالمئة مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى منذ عام 2007 الذي سجلته الأسبوع الماضي.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة الضغط على الدولار وعوائد السندات مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 23 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 879.95 دولار والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1161.44 دولار.