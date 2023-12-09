الارشيف / مال وأعمال

منظمة الفاو: استقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمية نوفمبر…

دبي - احمد فتحي في السبت 9 ديسمبر 2023 10:16 صباحاً - وكالات .. استقر مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في نوفمبر الماضي، إذ عوض انخفاض أسعار الحبوب الارتفاع في أسعار الزيوت النباتية.

ووفقا لتقرير المنظمة الصادر اليوم الجمعة الثامن من ديسمبر، فإن مؤشرها سجل مستويات 120.4 نقطة في نوفمبر، وهي مستويات قريبة من أكتوبر والتي تعد أقل مستوى منذ مارس 2021.

أما بمقارنة الأسعار بمستويات نوفمبر 2022، فإنها سجلت انخفاضا بنحو 10.7%.

ووفقا للبيان، انخفضت أسعار الحبوب 3% على أساس شهري، بفعل التراجع الحاد في أسعار الذرة، بينما انخفصت أسعار القمح بنحو 2.4%.

وقالت فاو في تقريرها: ارتفعت أسعار زيت النخيل بأكثر من 6% الشهر الماضي، بدعم من المشتريات الأكثر نشاطا من قبل المستوردين الرئيسيين ونتيجة لمستويات الإنتاج المنخفضة موسميا من الدول المنتجة.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الزيت النباتي بنحو 3.4%، كما زادت أسعار السكر بنسبة 1.4% لكنها أعلى بنحو 41.1% من المتوسط في نفس الفترة من 2022، بفعل تدهور الإنتاج في تايلاند والهند.

