- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألكسندر نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2024 11:12 صباحاً - سي إن بي سي _ قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، إن المستوى الحالي لأسعار النفط العالمية يناسب موازنة روسيا، وجرى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق.
وأضاف المسؤول الروسي: “أعتقد أن هذا سعر طبيعي يقع حالياً ضمن نطاق مناسب لكل من روسيا وموازنتنا. كنا نفترض سابقاً أن السعر سيتقلب تقريباً في نطاق 80-85 دولاراً للبرميل، وهو ما جرى تأكيده”.
وتابع “لا يمكن أن يظل السعر في مكان واحد بالطبع، يمكن أن يتقلب في اتجاه أو آخر، يجب الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، لأن هذا هو أساس الاستقرار في أسعار النفط”، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألكسندر نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.